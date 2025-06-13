房間改造｜將軍澳16呎超迷你工人房裝碌架床　上睡床下客廳咁樣關門震驚網民

香港人多地少，住宅單位面積相當有限，工人房更可謂是「納米」級別。

近日，有網民在小紅書上傳影片，分享師傅為將軍澳一單位內的超迷你工人房安裝碌架床之全過程。安裝後甚至呈現睡床在上、客廳在下的「多功能」空間；而師傅示範如何關門的一幕更是令網民震驚，打趣道「慘過哈利波特」。

裝修熱話｜何文田私樓單位奇特佈局設計 廁所當玄關「開門見馬桶」？

房間改造｜16呎納米工人房 上睡床下客廳

樓主以「獅子山下！香港刷新認知」為題分享影片，根據片中字幕介紹可知，該間位於將軍澳一單位內的工人房面積為1.5平方米（約16呎），空間內有窗戶、陽光及排氣扇，「1.5平方是人居住要求的極限，而不是發展的限度」。

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

據影片可見，師傅在為該空間安裝寬度72厘米、長度170厘米的碌架床，將房間「分割」成上下兩個區域，睡床在上，下面則是客廳空間，「梯子是活動的掛鈎梯子，輕鬆爬上去，能自己關門和開門」。

隨後師傅便開始演示如何開關門，由於空間有限，正常拉門把手關門的方法無法實現，只能將手放在門的上方向內拉起，再把手抽出；由於木梯幾乎完全阻擋進入下層空間的入口，相信實際使用時要先將其移開方可進入。

房間改造｜網民震驚：慘過哈利波特

影片引起網民熱議，紛紛感慨房間相當狹小擁擠，「住不了一個星期就抑鬱了」、「好容易夾到手，那個門」、「像在住棺材」、「比我家衣櫃還小」、「我第一次看見這樣的門鎖」、「好壓抑」、「好恐怖的窒息感」、「用來放雜物都嫌太窄」、「慘過哈利波特」、「監房都沒那麼小」。

公屋改造｜150呎最細納米公屋極限大改造 善用空間梳化/投影機應有盡有

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5