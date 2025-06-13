  • 27°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

房間改造｜將軍澳16呎超迷你工人房裝碌架床　上睡床下客廳咁樣關門震驚網民

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

將軍澳16呎超迷你工人房裝碌架床，上睡床下客廳咁樣關門震驚網民 ：慘過哈利波特。

香港人多地少，住宅單位面積相當有限，工人房更可謂是「納米」級別。

近日，有網民在小紅書上傳影片，分享師傅為將軍澳一單位內的超迷你工人房安裝碌架床之全過程。安裝後甚至呈現睡床在上、客廳在下的「多功能」空間；而師傅示範如何關門的一幕更是令網民震驚，打趣道「慘過哈利波特」。

裝修熱話｜何文田私樓單位奇特佈局設計　廁所當玄關「開門見馬桶」？

房間改造｜16呎納米工人房　上睡床下客廳

樓主以「獅子山下！香港刷新認知」為題分享影片，根據片中字幕介紹可知，該間位於將軍澳一單位內的工人房面積為1.5平方米（約16呎），空間內有窗戶、陽光及排氣扇，「1.5平方是人居住要求的極限，而不是發展的限度」。

點擊圖片放大
+20
+19

據影片可見，師傅在為該空間安裝寬度72厘米、長度170厘米的碌架床，將房間「分割」成上下兩個區域，睡床在上，下面則是客廳空間，「梯子是活動的掛鈎梯子，輕鬆爬上去，能自己關門和開門」。

隨後師傅便開始演示如何開關門，由於空間有限，正常拉門把手關門的方法無法實現，只能將手放在門的上方向內拉起，再把手抽出；由於木梯幾乎完全阻擋進入下層空間的入口，相信實際使用時要先將其移開方可進入。

房間改造｜網民震驚：慘過哈利波特

影片引起網民熱議，紛紛感慨房間相當狹小擁擠，「住不了一個星期就抑鬱了」、「好容易夾到手，那個門」、「像在住棺材」、「比我家衣櫃還小」、「我第一次看見這樣的門鎖」、「好壓抑」、「好恐怖的窒息感」、「用來放雜物都嫌太窄」、「慘過哈利波特」、「監房都沒那麼小」。

公屋改造｜150呎最細納米公屋極限大改造　善用空間梳化/投影機應有盡有

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
超高齡孕媽｜58歲陳麗麗高齡求子曾自我質疑　黃澤鋒成精神支柱：兩個人一條心點都撐到尾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

公屋改造｜150呎最細納米公屋極限大改造　善用空間梳化/投影機應有盡有
00:06 2025/05/30
公屋改造｜150呎最細納米公屋極限大改造　善用空間梳化/投影機應有盡有
裝修熱話｜何文田私樓單位奇特佈局設計　廁所當玄關「開門見馬桶」？
22:12 2025/06/10
裝修熱話｜何文田私樓單位奇特佈局設計　廁所當玄關「開門見馬桶」？

你可能感興趣

公屋改造｜150呎最細納米公屋極限大改造　善用空間梳化/投影機應有盡有
00:06 2025/05/30
公屋改造｜150呎最細納米公屋極限大改造　善用空間梳化/投影機應有盡有
裝修熱話｜何文田私樓單位奇特佈局設計　廁所當玄關「開門見馬桶」？
22:12 2025/06/10
裝修熱話｜何文田私樓單位奇特佈局設計　廁所當玄關「開門見馬桶」？
外傭 裝修設計 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
急症室最長等候時間（06月13日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月13日 時間00:05）
心血管病丨63歲男星北上投靠何家勁做貨車司機　曾大動脈血管撕裂險癱恐連累港姐太太
心血管病丨63歲男星北上投靠何家勁做貨車司機　曾大動脈血管撕裂險癱恐連累港姐太太
富商鄔友正｜翁嘉穗丈夫自爆70歲有第二春　享受熱戀中感覺：太浪漫了
富商鄔友正｜翁嘉穗丈夫自爆70歲有第二春　享受熱戀中感覺：太浪漫了
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？