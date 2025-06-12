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劉錫明近況︱久違劉錫明露面參演MV　昔日轉戰台灣結良緣組幸福家庭：我老婆比周慧敏漂亮

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 41 分鐘前

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久違劉錫明參演好友李明川新歌《放心去飛》的MV。　

【劉錫明 / 周慧敏 / 倪震】現年60歲的劉錫明在90年代曾是受TVB力捧小生，可是年因為劉錫明與「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）傳緋聞，於是被Vivian男友倪震利用旗下雜誌《Yes!》抹黑封為「毒瘤明」，由此令劉錫明星途大受打擊。

其實劉錫明的演藝基礎十分好，他在1987年畢業於香港浸會學院音樂系，同年參加第6屆全球華人新秀歌唱大賽並奪亞軍。翌年，報讀第14期藝員訓練班繼入行，同期同學包括郭富城、林家棟、麥長青、黃德斌、黎芷珊等。

劉錫明出道不久已有機會演出不少重頭劇集，如在《義不容情》演劉嘉玲弟弟等，曾與林文龍、張衛健及陳嘉輝為當時TVB力捧的小生。

之後，他更闖樂壇獲華納力捧，大熱作包括《你怎麼捨得我難過》及《是緣是債是場夢》，90年代更被形容是「劉德華接班人」。

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劉錫明出道不久已演出重頭劇集《義不容情》。

劉錫明近況︱慘被倪震抹黑

可是劉錫明因拍劇集《烏金血劍》與女主角周慧敏傳緋聞，後在電台訪問只公開表明欣賞女方，疑因此引起周慧敏男友倪震不滿，借用旗下雜誌《Yes！》不斷抹黑，並稱劉錫明為「毒瘤明」。被連續唱衰的劉錫明，事業大受影響。

結果，劉錫明只好無奈離開香港轉投台灣發展，由此認識於台灣電視台任製作助理的現任太太。

二人於2001年結婚，誕下一女，劉錫明曾於訪問中謂：「我老婆比周慧敏漂亮。」劉錫明並於2008年大方接受倪震的道歉。在2019年，「廿四孝爸爸」劉錫明為討女兒歡心更特地回港參加「YES! 25周年演唱會」，拍攝「時代感」十足的Yes卡送給女兒。

另外，他不斷進修，曾修讀媒體關係研究，另外取得工商管理碩士，十分好學。

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劉錫明近況︱演技寶刀未老

近日，久違幕前劉錫明突然在台灣「復出」，原來為造型師兼歌手李明川新歌《放心去飛》拍攝MV，展現寶刀未老實力，其中一場回顧過往人生嘅內心戲，佢發揮10秒落淚功力一take完成，連現場團隊都忍讚嘆。

劉錫明在MV中藉由泡茶、寫字等日常，傳達對過往人生回顧，李明川表示：「這首歌的MV需要一位有資歷、有歷練、有演技的男神擔綱，『姐夫』就是我的不二人選。」講到兩人交情，原來李明川的大學同學是劉錫明太太的妹妹，所以二人相識超過20年，他甚至戲稱劉錫明為「姐夫」。

本身當造型師的李明川過去亦曾為劉錫明做過造型，今次提出拍MV要求，於是身為「姐夫」的劉錫明一口應承。

今次MV內容關於回望人生，劉錫明被問有何特別難忘畫面或者想見的人，他表示：「只有我父親離世吧！他離開後，我曾經在夢裡見過他，以前他是一個不太笑的人，可是在夢境裡他很難得地對著我笑，也許是想告訴我他在天上過得很好。」劉錫明近年經常台灣內地兩邊走，表示不用工作日子多數時間會留在台北陪家人。

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