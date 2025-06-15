幼稚園專訪｜創價幼稚園音樂老師自設音樂頻道　親授3招讓孩子愛上音樂

【香港創價幼稚園/九龍塘名校/學券幼稚園】由填詞、編曲、整作繪本、教材，她都一手包辦，並創立兒歌頻道，至今已累計逾1,200萬人次收看，她是香港創價幼稚園音樂專科老師鄭明欣。任教10年，她認為，音樂能激發孩子創造力，在探索過程中成為自信的人，更親授3招讓孩子愛上音樂。

【創價幼稚園校長專訪】

位於九龍塘名校區的香港創價幼稚園，是本港少數的學券名校，每年逾2,000人申請報讀。學校擁有獨特教學法，著重學生的「多角度思維」學習、讓他們自由選活動、重視戶外體驗，在學界口碑良好，深受家長熱捧。

在創價任教10年的音樂老師鄭明欣（Veronica），在接受TOPick專訪時認為，音樂可以陶冶性情，訓練孩子的專注與耐力、激發創造力、記憶力、數學邏輯和語言能力，幫助孩子建立良好的學習基礎。

學習音樂需要定期練習，有助於孩子培養自律性，減少衝動行為，是提升自信心、建立良好品德與同理心的方法之一。

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創價音樂課程｜自設YouTube頻道 吸引逾1,200萬人次收看

在大學是主修電腦的她，自小習琴，考獲皇家音樂學院八級鋼琴證書，9年前創立廣東話兒歌頻道，由傳統兒歌中重新編曲及填詞，甚至配上動畫，至今已累計逾1,200萬人次收看，她更會將動畫編制成繪本、教材，在校內與學生分享。

「平時音樂堂會和學生討論如何改編歌詞，鼓勵他們創作自己的律動動作，讓他們累積豐富的音樂體驗」，創價今年繼續舉辦「音樂 FunFun Fun」活動，繼之前的「泡泡龍」和「十個小矮人」主題後，今年以大熱的「熊貓」為題，當中所有的填詞、編曲、動畫、繪本亦是由Veronica一手包辦。

創價音樂課程｜3招讓孩子愛上音樂

從構思到完成大約花了3個月時間，校園各處擺放熊貓、竹樹裝飾，學生們穿上可愛的熊貓服飾，化身為小熊貓參加遊戲。音樂活動在學校禮堂舉行，透過主題曲《熊貓山谷》讓學生邊唱邊跳。

本身是IT達人的她分享，會利用電腦將許多抽象的概念具體化，例如設計一個「撥開大霧」的場景，學生可以配合音樂，通過螢幕看到霧氣逐漸散去的效果，猶如身臨其境的體驗，能讓他們更加投入，能提升活動的趣味性和效率。

她說，學生喜愛故事、圖畫，於是投其所好，將親手繪畫的故事插圖，投影到禮堂的大螢幕上，讓學生彷彿置身於童話世界，

情境化學習，能提升小朋友的參與感、學習興趣，讓他們在玩樂中學習。

而在音樂活動中，不可或缺就是激發學生的創意和想像力。她把音樂活動與童話故事結合，讓學生在聽故事的同時，也能參與互動遊戲，讓他們在音樂中學習，還能創造深刻的童年記憶。

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創價音樂課程｜運用AI輔助繪製故事場景

從來都沒有創作兒童繪本經驗的Veronica坦言，每次設計大型的音樂活動，過程都是充滿挑戰。花大量時間到圖書館閱讀各類兒童繪本，又向專家請教，「最大的挑戰是，如何以繪本方式帶領學生參與活動，繪製插圖是最耗時的一環，今年她首次嘗試運用AI輔助繪製場景，縮短插圖製作時間」。

而在音樂活動結束後，學校亦會準備與主題相關的紀念品送給學生，而熊貓故事還會被編寫成繪本，讓學生延續這段難忘的經歷。

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創價幼稚園老師｜10年教學生涯 學生歌聲觸動心靈

在創價不經不覺走過10個寒暑，最觸動Veronica心靈的是，

聽到學生聚集在禮堂唱歌時，那種純潔而震撼的歌聲，正是看似平凡卻溫暖人心的瞬間。

在繁忙的工作中，為她注入源源不絕的動力，激勵她更加用心創作兒歌，設計更多活動讓學生在音樂中，找到快樂與成長的力量。

她希望，能帶領學生們參與一場充滿互動性的創意敲擊樂音樂會，讓音樂不僅僅局限於傳統的樂器，而是融入更多的創新元素。除了使用傳統的敲擊樂器，我還希望引導孩子們利用日常生活中的物品，例如瓶子、盒子或瓶蓋，以及他們自己的身體和聲音，去探索音樂的無限可能性。

▲ 香港創價幼稚園，是本港少數的學券名校，每年逾2,000人申請報讀。（陳慧安攝）

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