日本旅遊 | 乘新幹綫直達加賀浸溫泉 湯之國森林體驗逾50種傳統工藝【附交通攻略】

遊石川，除了金澤市的旅遊熱點外，著名的加賀溫泉鄉同樣不能錯過，旅客既可體驗逾千年歷史的溫泉，又可到周邊地區體驗九谷燒和山中漆器等傳統工藝。近月香港快運又開通小松直航，方便熱愛遊日人士遊加賀放鬆身心。

新幹線直達加賀溫泉鄉

浸溫泉向來是遊日的熱門活動，石川縣加賀溫泉鄉是擁有1300年歷史的著名溫泉勝地。分為山代、山中、片山津、粟津四個溫泉區，各區的泉質和風情各不相同。周邊地區則擁有九谷燒和山中漆器等傳統工藝品、鶴仙溪和那谷寺等風景名勝。

▲ 遊客可選擇在東京、長野、金澤等大站乘坐新幹線，即可更快捷直達加賀溫泉站。(傅承嘉攝)

到訪加賀溫泉鄉，除自駕外，遊客亦可從金澤站乘坐開往大聖寺方向的IR石川鐵道線，坐十三個站，約50分鐘，即可到達加賀溫泉站。隨著去年北陸新幹線的總站延長至敦賀，加賀溫泉的新幹線車站正式啟用，遊客可選擇在東京、長野、金澤等大站乘坐新幹線，即可更快捷直達加賀溫泉站。

車站外有觀光巴士「Can Bus」，帶遊客前往市內主要景點，並提供山線、海線及小松機場線等路線，非常方便。

加賀溫泉站的車站大樓採用日式風格設計，站內展示加賀友禪、九谷燒、山中漆器等傳統工藝品，甚具藝術氣息。車站前又設有足湯和遊客服務中心，方便遊客。

▲ 「Kaga no Yu Purin」布丁採用當地的雞蛋和牛奶製作，是加賀溫泉鄉必吃名物。(傅承嘉攝)

車站外，一間名為「Abio city」的大型百貨公司，衫褲鞋襪，生活用品樣樣俱全，遊客可趁機買齊浸溫泉時所需用品，做足準備。百貨公司地下設有美食廣場，有各式各樣的餐廳可供選擇，為容後的行程叉叉電。食過正餐後，當然要食甜品！一間位於車站旁的布丁店「Kaga no Yu Purin」，採用當地的雞蛋和牛奶製作多款口味布丁，其出品順滑、香甜而不膩都令這款布丁逐漸成為加賀溫泉鄉的必吃名物。

逾50種工藝體驗

到達加賀溫泉鄉毋須急於到溫泉旅館check in，不妨先花時間到加賀傳統工藝村湯之國森林，親身體驗加賀傳統工藝。湯之國森林佔地極廣，遊園時有如置身郊野公園。

▲ 加賀傳統工藝村湯之國森林，有逾50種多樣化工藝供遊客體驗。(傅承嘉攝)

園內設有輪島塗彩、友禪染、九谷燒、山中漆等多個工藝體驗館，為遊客帶來逾50種多樣化的工藝體驗，而各體驗館內均有專業的工匠師父，在場指導遊客製作屬於自己的作品。園內又設有森之展望台、七彩雨傘天空、大紅燈籠及金光閃閃黃金屋等多個藝術裝置打卡位。

來到金箔之鄉，當然要到金箔館體驗貼金箔！旅客會獲分發一隻膠碟、一塊金箔以及多種貼金箔時所需的工具，工匠師父會先講解貼金箔的部驟，先在膠碟上均勻塗上一層薄薄的膠水，以紙巾輕輕抹走多餘膠水後，再將純金金箔慢慢平舖在碟面上，然後即可用工具在金箔上雕畫個人喜好的圖案或文字，完成後更可將作品帶回家。而各體驗館均設有手信店，販售各種加賀傳統工藝品。

▲ 於金箔上雕畫個人喜好的圖案或文字，完成後更可將作品帶回家。(傅承嘉攝)

九谷燒專賣店

若想買到更多款式的加賀傳統工藝，距離加賀溫泉站五分鐘路程的「九谷滿月」是一間大型專賣店，專賣各類型日常生活都能用得上的九谷燒瓷器，九谷燒歷史可追溯到江戶時代初期，加賀藩初代藩主前田利治命令陶工後藤才次郎前往有田學習陶器技。而九谷燒作為石川縣南部的加賀市、小松市、能美市所出產的彩繪陶瓷器特點在於色彩鮮豔，並繪有花鳥風月和山水等優美的圖案。

▲ 「九谷滿月」專賣各類型九谷燒瓷器。(傅承嘉攝)

此外，「九谷滿月」更展示及銷售「人間國寶」所創作的作品。想自家創作的九谷燒作品，場內設有工場讓旅客參與彩繪體驗和陶輪體驗。購物後並體驗完製作九谷燒，不妨在「九谷滿月」的食堂享用著名的釜飯套餐，上菜時的小碟都是九谷燒作品，讓旅客「一舉三得」體驗九谷燒的魅力。



食過飯少不免飯氣攻心，不妨浸個溫泉。位於溫泉街的中心的山代溫泉古總湯是明治時代公共浴池復原的體驗型溫泉博物館。忠實重現當年建築樣式和內裝構造。

▲ 釜飯套餐是「九谷滿月」必吃的名物。(傅承嘉攝)

九谷燒的瓷磚和彩色玻璃等，瀰漫著復古的氛圍。泡澡方式也沿襲當年風格，不設淋浴區。二樓設男女休息區，浸完溫泉後即可在此放鬆歇涼。古總湯作為傳達山代溫泉歷史和文化的設施，於2010年對外開放以來都深受遊客及當地居民的喜愛。

▲ 加賀吉祥亭提供和式房及和洋式房兩種房型。(傅承嘉攝)



浸過溫泉後，是時候返溫泉旅館稍作休息，位於山中溫泉的加賀吉祥亭提供和式房及和洋式房，兩種房型均可欣賞到鶴仙溪谷美景，部分豪華房型更設有半露天風呂，迎合不同住客的需求。

▲ 旅館內私人性較高的露天私人風呂需提早預約。(傅承嘉攝)

溫泉設施方面，住客可選擇到大眾露天風呂或私人性較高的露天私人風呂（需預約），泉水有舒緩關節痛、神經痛、肌肉痛等症狀。一邊享受養生溫泉資源，一邊享受自然美景，極盡寫意。

浸過溫泉後，更可到二樓休憩處免費享用一杯凍麥茶或啤酒，令整個溫泉體驗變得更完整。住客入住旅館時已既定為「一泊兩食」，「加賀旬菜 彩」晚餐餐目提供鄉土會席料理以及無限任食現炸天婦羅，以及無限任飲啤酒和清酒，讓住客有盡慶的飲食體驗。

▲ 旅館每逢周五、六、日晚於旅館大堂為住客表演傳統加賀太鼓。(傅承嘉攝)

旅館每逢周五、六、日晚於旅館大堂為住客提供傳統加賀太鼓的表演，住客更可親身體驗打太鼓，震撼人心之餘，又營造出樂也融融的氣氛。

位於旅館旁的鶴仙溪遊步道，是住客散步放鬆的好去處，沿小徑而下盡是綠意盎然的大自然環境。再向前走，會見到一座建於1991年，由華道家勅使河原宏以「為鶴仙溪插花」為設計概念獨創的「鶴仙溪綾取橋」，橋身與鶴仙溪景觀融為一體。從橋上可欣賞到鶴仙溪四季變換的景色，是遊客必到的絕佳景點之一。

▲ 旅館旁的鶴仙溪遊步道是遊客必到的絕佳景點之一。(傅承嘉攝)

加賀傳統工藝村湯之國森林

地址︰石川縣小松市栗津溫泉Na3-3

電話︰0761-65-3456

營業時間︰9am - 4︰30pm（全年無休） （有臨時公休）

票價︰大人 550日圓（約港幣$30）

中學生・高中生 440日圓（約港幣$23）

兒童 （4嵗以上） 330日圓（約港幣$17）

體驗費用另計

交通︰從JR加賀溫泉站搭乘計程車或周遊巴士約20分鐘

九谷滿月

地址︰石川縣加賀市中代町Ru 95-2

電話︰0761-77-2123

營業時間︰8am-5pm（全年無休）

費用︰免費

交通︰從JR加賀溫泉站搭乘計程車或周遊巴士約5分鐘

山代溫泉古總湯

地址︰石川縣加賀市山代溫泉

電話︰0761-77-1144

營業時間︰6am - 10pm（每月第4個星期三的午前公休）

費用︰ 700日圓（港幣$37）

交通︰從JR「加賀溫泉」站搭乘北鐵加賀巴士在「山代溫泉」站下車，步行即達

旅遊 Info

簽證︰ 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境小松可預先填寫Visit Japan Web過關。

貨幣︰100日圓約兌5港元

機票︰香港快運航空每逢周一、四及六提供每周三班往返航班，6月單程票價由$220起（未連稅及託運行李）

鳴謝︰香港快運航空