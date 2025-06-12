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獨立唱作人︱王漢勛推出暖心新作　《生命還是繼續下去》為社會注入正能量

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撰文： 文體藝online

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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王漢勛新歌《生命還是繼續下去》。

【王漢勛 / 獨立唱作人 / 幼稚園】獨立唱作人王漢勛（Dave）明天（6月13日）將推出今年度首支療癒系單曲《生命還是繼續下去》，延續前作《生活還是繼續下去》的生命哲學。

經歷摯愛離世低谷的Dave，將傷痛轉化為音樂能量，更預告年末將發行突破性企劃——結合寫真與專輯的實體特別版，為此已展開嚴格健身訓練，笑稱：「騷肌環節少不免，現在每天舉鐵比寫歌還勤力！」  

王漢勛新歌《生命還是繼續下去》。

獨立唱作人︱幼稚園拍攝MV

新歌MV特別選址幼稚園拍攝，透過孩童純真視角詮釋「生命初心」概念。跨媒體演員王耀祖的精湛演出，完美呈現都市人在逆境中重尋自我的過程。Dave透露：「這只是『人生二部曲』的開始，年末的寫真專輯會用更赤裸真誠的方式，呈現身體與心靈的重生歷程。」  

MV以細膩敘事刻劃當代壓力：從學童課業競爭、校園霸凌，到成人世界的職場困境與結業潮。時值2025年社會動盪之際，Dave強調：「音樂與身體都是治癒的媒介，就像我為寫真集鍛鍊的每塊肌肉，都承載著突破自我的決心。」  

除音樂創作外，Dave將在年底推出專輯結合寫真集《…還是要繼續下去》  ，展示他突破性肌肉線條雕塑成果，Dave說：「關關難過關關過，練肌肉和做音樂一樣，痛過才能看見彩虹！」Dave誠邀樂迷共同見證這場從音符到身體的蛻變之旅。

最新影片推介：

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