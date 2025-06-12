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腸道健康｜醫生推薦每日一杯助燒脂促代謝　推薦必喝這2款才有效【附推薦無糖乳酪清單】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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AI 摘要
  • 每日飲用乳酪可促進代謝。
  • 天然無添加乳酪更健康。
  • 五類人不宜食用益生菌。

【益生菌／乳酪／乳酸菌／乳製品】健康從飲食開始，而最基本要腸道健康，就要每天喝這一杯。台灣有醫生推薦，每日早上喝1杯，如同讓身體自動燃燒脂肪，促進代謝之餘，甚至能夠穩定血糖和體重。而且國外已有研究實證這杯的功效非凡，連專家都推薦，那麼必定要一試！

腸道健康｜每天一杯能燃脂、穩血糖、抗發炎

台灣基因醫生張家銘近日在其Facebook專頁發文，指出日常飲用的乳酪、乳酪飲品等發酵乳製品，能夠刺激腸道益生菌，改善消化功能，更能透過調節腸道菌群，達到促進代謝、穩定血糖等多重健康效益。

腸道健康｜3大益生菌促進代謝

張家銘解釋，乳酪中的活性益生菌，如乳酸桿菌、雙歧桿菌進入腸道後，會轉化成3種物質：

  • 短鏈脂肪酸：包括乙酸、丙酸、丁酸，能促進脂肪燃燒、刺激飽足激素分泌，並改善胰島素敏感性，讓血糖不易暴衝。
  • 次級膽汁酸：由腸道菌改造膽汁酸而成，能激活代謝受體FXR和TGR5，決定身體走向「燃脂模式」或「儲脂模式」。
  • 抗發炎作用：降低慢性發炎，強化腸道屏障與免疫力。

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研究證實，每天攝取發酵乳製品的人，不僅脂肪堆積風險較低，血糖和膽固醇控制也更穩定。張家銘形容攝取乳酪製品如同給身體代謝系統每天一次「重新開機的機會」，長期攝取能夠維持體重和促進代謝。

腸道健康｜推薦2款天然無添加

張家銘指「一杯對的優酪乳，勝過3天亂吃的懊悔，真的能幫你慢慢變瘦」，而選對產品尤其關鍵。他提醒，市面上有許多調味乳酪或加糖的乳酪製品，因含糖分高、活菌數量少而效果可能適得其反。故此，他推薦以下2款純天然無添加的選擇：

  • 無糖、原味：避免多餘糖分干擾代謝
  • 標示含活菌：確保益生菌活性
  • 推薦品項：原味乳酪、乳酪飲品或克非爾（kefir）

張家銘建議，食用時可搭配奇異果、香蕉或少量蜂蜜，不僅提升口感，更能提供腸道菌所需的營養原料。

乳酪推薦︱乳酪5大類 好處各不同

日本家品雜誌《LDK》精選27款無糖乳酪，當中不乏有低脂、高蛋白選擇，方便融入日常飲食例如早餐和運動後。

根據消委會資料，乳酪有分為以下5大種類：

  • 天然乳酪（Natural Yoghurt）：經乳酸菌發酵的牛奶，沒有加入任何糖分或調味劑。
  • 希臘式乳酪（Greek Style）：由全脂奶製成，然後濾去液體，味道特別濃烈及富乳脂味。此類產品亦通常加入忌廉。
  • 香濃及重乳脂味乳酪（Thick and Creamy）：通常採用全脂奶，加入調味劑及其他添加劑，亦有採用增稠劑以增強香濃的口感。
  • 含活性乳酸菌乳酪：用來發酵成乳酪的活乳酸菌，最普遍為保加利亞乳桿菌。
  • 含嗜酸乳桿菌(Lactobacillus acidophilus)及比菲德氏菌(Bifidobacterium bifidus)乳酪：這兩種乳酸菌可活於人體食道內，有助壓抑有害細菌，調節腸道菌叢平衡。

乳酪推薦︱27款無糖乳酪早餐必備

揀啱乳酪作為早餐或零食減肥絕對無問題！《LDK》嚴選在超市和便利店可以買到的49款人氣品牌乳酪，當中有27款是「無糖」款式。評選標準分為5項：味道、質地、奶味濃鬱感、層次平衡及回購率。而無糖乳酪要能做到質地順滑、酸味溫和、保留牛奶的濃鬱，無需額外添加水果也能讓人感到滿足，便是為優質推薦。

在27款無糖乳酪中，只有1款的口味綜合評分達到A+級水準；其餘則有3款A級、21款B級和2款C級選擇，富含高蛋白、高鈣質及零脂肪，都非常值得一試！

27款無糖乳酪營養價值及口味評分詳情如下（排名由低至高）：

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乳酪推薦︱10款不含E466添加劑乳酪飲品

TOPick記者搜羅市面各大乳酪飲品，包括雀巢牛奶公司、十字牌、維記等，整理推薦以下10款香港品牌、不含E466的乳酪飲品名單：

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腸道健康｜益生菌5大NG食法

市面上除了乳酪食品含益生菌外，亦可以選擇營養補充品攝取足夠的益生菌，促進腸道健康。台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓為《早安健康》YouTube頻道拍攝短片，指出益生菌食法有所講究，以下5大錯誤方法要避免，否則吃完等同白吃：

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1.　不要配熱水：熱水可能會殺死活性的益菌

2.　不要空腹吃：胃酸可能會徹底殺死這些有活性的菌

3.　配合蔬果吃：蔬菜水果提供益生菌好的益菌質，這是益生菌的食物

4.　不要跟抗生素併服：會殺死益生菌

5.　不要想到才吃：要規律服用益生菌才有效

腸道健康｜5類人士不宜食用

鍾雲霓指出，很多人誤把益生菌當作「軟便劑」，以為吃了1、2次就有通便效果。事實上，腸道益生菌屬於活性生物，需要持之以恆「養」出來的。而養菌也有原則與方法，鍾雲霓提醒，如果益生菌要配搭益菌質（如蔬菜水果）一同食用，足夠的膳食纖維能夠讓益生菌自然在腸道篩選，進而自我繁殖。

此外，雖然益生菌對於人的腸道健康非常重要，但並非人人都適合吃益生菌。以下5類人士服用益生菌恐怕養生變傷身：

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  • 正在接受化療
  • 本身有自體免疫疾病或自體免疫缺陷問題，如有潰瘍性大腸炎、紅斑性狼瘡者；益生菌有可能在體內亂竄，進而引發敗血症
  • 早產嬰兒或未開始吃副食品的嬰兒
  • 正處於重症、疾病急性期的人
  • 對於乳糖、乳酸或牛奶過敏者

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