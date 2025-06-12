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區瑞強演唱會｜區瑞強宣布舉行《兩把靚聲再重聚演唱會》　 囝囝區昕進與《中年好聲音》歌手任嘉賓

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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區瑞強宣佈舉辦《兩把靚聲再重聚演唱會》，孖「靚聲琴手」Vincie慶祝電台播出25周年。

【區瑞強 / 演唱會 / 2000靚歌再重聚】區瑞強（Albert）宣佈將於7月4及5日假香港大會堂（音樂廳），舉行一連兩場《Albert & Vincie兩把靚聲再重聚演唱會2025》，既是《70大SHOW》第二浪，亦是慶祝Albert主持的香港電台第二台節目《2000靚歌再重聚》播出25周年，決定與節目「靚聲琴手」Vincie一齊開騷，演唱會還請來吳大強、李佳及Albert囝囝區昕進（Adrian）出任嘉賓。

區瑞強演唱會｜慶祝電台節目25周年

區瑞強認為今年是重要的一年，除了因踏入70歲，還有其他原因值得慶祝，「我主持的港台節目《2000靚歌再重聚》今年25周年，即銀禧紀念，而Vincie入咗香港樂壇服務也是20年，所以今年有好多紀念日子，非常值得慶祝。」

講到今次演唱會跟Albert合作15年的Vincie擔大旗，Albert透露因收到不少《2000靚聲再重聚》粉絲反映，「Vincie以往好難開到個人演唱會，但節目的粉絲好希望可以聽到她唱多點歌。」

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區瑞強演唱會｜傳承演繹經典英文歌

區瑞強又表示一向希望每年能搞兩個騷，一大一細，月前已舉行了《和富慈善基金呈獻：區瑞強70大SHOW 2025》，另一個騷就想搞些較另類演出，所以今次《Albert & Vincie兩把靚聲再重聚演唱會2025》中，Vincie會主力唱中文歌，他跟一眾嘉賓就主要演繹英文歌。

他說，「因為香港已經好少人做英文歌，好少人演繹得好，我已經唱咗幾十年英文歌，好想傳承落去，呢個不單止是香港樂壇的回憶，更是永恆的根，也是一個音樂的寶藏，非常香港style。」

Albert之前開過兩次純英文歌演唱會，反應都不錯，今次會繼續送靚歌給歌迷，「這類演唱會真的買少見少，過往2年好多粉絲都表示鍾意聽英文歌，所以我會專唱一些經典抒情的靚英文歌。」

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區瑞強演唱會｜嘉賓感激Albert俾機會

這天區瑞強聯同VIncie、吳大強、李佳和Adrian舉行記者會，公佈演唱會詳情，更率先獻聲齊齊演繹了《Top of the World》和《More Than I Can Say》兩首經典英文歌。Albert提到搵李佳出任嘉賓，因在《2000靚聲再重聚》發現李佳唱英文歌有一手。

李佳就解釋：「我以前在上海的酒吧和酒店都唱慣英文歌，反而來香港才開始唱廣東歌，在《中年好聲音》只唱過一次英文歌。」而跟Albert合作無間的吳大強，Albert大讚他唱英文歌超有味道，更笑言：「不知他是否懂得唱中文歌？！」吳大強直言唱英文歌早成習慣，「我年青時已是唱英文歌，而英文歌真的很好聽，可以歷久不衰。」

而Albert形容為最佳拍檔的Vincie，Albert大讚認識對方時已覺得很有潛質，除彈得一手好鋼琴，還有把靚聲，Vincie感激Albert不停給予機會，「我20年前都唱過酒吧，跟Albert合作後才有機會出唱片，以及舉行個人演唱會。」至於身兼演唱會監製的Adrian，今次再有機會跟一眾前輩合作，認為是偷師好機會，「唱歌、舞台技巧都學到，今日還學到訪問技巧呢！」

《Albert & Vincie兩把靚聲再重聚演唱會2025》info：

日期：2025年7月4及5日（星期五、六）

時間：晚上8點正

地點：香港大會堂（音樂廳）

特別嘉賓：吳大強（7月4日）、李佳（7月5日）及Adrian Au

票價：$380 /$480/ $580 / $1000 VIP

購票連結： https://www.urbtix.hk/event-detail/13360/

節目查詢：2744 5191

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