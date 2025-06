區瑞強演唱會｜區瑞強宣布舉行《兩把靚聲再重聚演唱會》　 囝囝區昕進與《中年好聲音》歌手任嘉賓

【區瑞強 / 演唱會 / 2000靚歌再重聚】區瑞強(Albert)宣佈將於7月4及5日假香港大會堂(音樂廳),舉行一連兩場《Albert & Vincie兩把靚聲再重聚演唱會2025》,既是《70大SHOW》第二浪,亦是慶祝Albert主持的香港電台第二台節目《2000靚歌再重聚》播出25周年,決定與節目「靚聲琴手」Vincie一齊開騷,演唱會還請來吳大強、李佳及Albert囝囝區昕進(Adrian)出任嘉賓。

區瑞強演唱會|慶祝電台節目25周年

區瑞強認為今年是重要的一年,除了因踏入70歲,還有其他原因值得慶祝,「我主持的港台節目《2000靚歌再重聚》今年25周年,即銀禧紀念,而Vincie入咗香港樂壇服務也是20年,所以今年有好多紀念日子,非常值得慶祝。」

講到今次演唱會跟Albert合作15年的Vincie擔大旗,Albert透露因收到不少《2000靚聲再重聚》粉絲反映,「Vincie以往好難開到個人演唱會,但節目的粉絲好希望可以聽到她唱多點歌。」

區瑞強演唱會|傳承演繹經典英文歌

區瑞強又表示一向希望每年能搞兩個騷,一大一細,月前已舉行了《和富慈善基金呈獻:區瑞強70大SHOW 2025》,另一個騷就想搞些較另類演出,所以今次《Albert & Vincie兩把靚聲再重聚演唱會2025》中,Vincie會主力唱中文歌,他跟一眾嘉賓就主要演繹英文歌。

他說,「因為香港已經好少人做英文歌,好少人演繹得好,我已經唱咗幾十年英文歌,好想傳承落去,呢個不單止是香港樂壇的回憶,更是永恆的根,也是一個音樂的寶藏,非常香港style。」

Albert之前開過兩次純英文歌演唱會,反應都不錯,今次會繼續送靚歌給歌迷,「這類演唱會真的買少見少,過往2年好多粉絲都表示鍾意聽英文歌,所以我會專唱一些經典抒情的靚英文歌。」

區瑞強演唱會|嘉賓感激Albert俾機會

這天區瑞強聯同VIncie、吳大強、李佳和Adrian舉行記者會,公佈演唱會詳情,更率先獻聲齊齊演繹了《Top of the World》和《More Than I Can Say》兩首經典英文歌。Albert提到搵李佳出任嘉賓,因在《2000靚聲再重聚》發現李佳唱英文歌有一手。

李佳就解釋:「我以前在上海的酒吧和酒店都唱慣英文歌,反而來香港才開始唱廣東歌,在《中年好聲音》只唱過一次英文歌。」而跟Albert合作無間的吳大強,Albert大讚他唱英文歌超有味道,更笑言:「不知他是否懂得唱中文歌?!」吳大強直言唱英文歌早成習慣,「我年青時已是唱英文歌,而英文歌真的很好聽,可以歷久不衰。」

而Albert形容為最佳拍檔的Vincie,Albert大讚認識對方時已覺得很有潛質,除彈得一手好鋼琴,還有把靚聲,Vincie感激Albert不停給予機會,「我20年前都唱過酒吧,跟Albert合作後才有機會出唱片,以及舉行個人演唱會。」至於身兼演唱會監製的Adrian,今次再有機會跟一眾前輩合作,認為是偷師好機會,「唱歌、舞台技巧都學到,今日還學到訪問技巧呢!」

《Albert & Vincie兩把靚聲再重聚演唱會2025》info:

日期:2025年7月4及5日(星期五、六)

時間:晚上8點正

地點:香港大會堂(音樂廳)

特別嘉賓:吳大強(7月4日)、李佳(7月5日)及Adrian Au

票價:$380 /$480/ $580 / $1000 VIP

購票連結: https://www.urbtix.hk/event-detail/13360/

節目查詢:2744 5191

