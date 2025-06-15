內地旅客｜雲南農村夫婦首次「勇闖香港」驚呼震撼　1行為獲港網民激讚「優質旅客」：歡迎！

香港是一座中西結合、擁有多元文化的國際都市，吸引不少內地旅客，而近年來不時能見到部分訪港旅客的行為在網絡引起爭議。

不過，一對來自雲南鄉村的夫婦在小紅書分享來港旅行的影片，既沒有「豪擲千金」亦沒有選擇「窮遊」，卻受到了不少香港網民好評，更因1個行為被稱為「優質旅客」，還歡迎他們再次訪港。

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內地旅客｜雲南農村夫婦首次來港旅遊

樓主以「雲南農村人第一次去香港是什麼體驗？」為題，分享與太太首次來港的旅行體驗，他們原計劃為「省事」想報旅行團，但認為只有自由行才能真切領略真實的香港。他們由深圳北站出發，乘搭高鐵到西九龍站，轉乘港鐵道旺角開啟此次旅程，而出站後樓主便被眼前高樓林立和來去匆匆的途人所震撼。

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晚餐時間，樓主夫婦來到尖沙咀的一間冰室用餐，點叫了82元的「京都豬扒飯」和43元的「沙嗲牛肉包」，他坦言被價格「震驚」，又指口味「一言難盡」，笑稱在香港待一個月可能會瘦十斤」，不過他們猜測可能是自己「沒有點對菜品」。

隨後夫婦二人又來到海港城逛街，不過坦言與昂貴名牌店「格格不入」；而後欣賞了維港的日落，又乘搭敞篷觀光巴士「夜遊香港」，大讚夜景相當出色。

內地旅客｜預訂入住尖沙咀$380賓館

結束一日的行程已是深夜，樓主臨時透過平台預訂了尖沙咀重慶大廈一間380元的賓館休息。賓館房間麻雀雖小，五臟俱全，屋內環境乾淨衞生，隔音效果亦不錯，他們對此還算滿意。

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夫婦二人對於一日的行程進行總結，「白天可以感受到香港人的繁忙，人流轉動、車來車往；晚上可以感受到香港的繁華，燈火璀璨、高樓大廈」；認為不虛此行，「很值得來」；不過「僅限於逛一下」，因為各種消費都不便宜。

翌日樓主為犒勞妻子八年來的辛勤工作和首次遠行，預訂了一間高級日本料理享用大餐；最後他們還表示會在來香港，並未下次返港訂立目標「來購物」。

內地旅客｜網民：讚的是住賓館也不睡麥記

影片引起熱議，不少香港網民對樓主夫婦稱讚有加，歡迎他們再次來港遊玩，「兩位有禮貌，感受你們的教養及尊重，比一班連常識都冇瞓麥當勞、地鐵站嘅『同胞』好好多，歡迎你哋再嚟」、「下次去新界區走走，消費低點」、「歡迎下次再來」、「豐簡由人，不要緊，怎樣遊都可以」、「你們是受香港歡迎的遊客」、「真的好質樸」。

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