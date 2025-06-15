  • 29°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 父親節 印度空難 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地旅客｜雲南農村夫婦首次「勇闖香港」驚呼震撼　1行為獲港網民激讚「優質旅客」：歡迎！

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 父親節 印度空難 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

雲南農村夫婦首次「勇闖香港」驚呼震撼，1行為獲港網民激讚「優質旅客」：歡迎！

香港是一座中西結合、擁有多元文化的國際都市，吸引不少內地旅客，而近年來不時能見到部分訪港旅客的行為在網絡引起爭議。

不過，一對來自雲南鄉村的夫婦在小紅書分享來港旅行的影片，既沒有「豪擲千金」亦沒有選擇「窮遊」，卻受到了不少香港網民好評，更因1個行為被稱為「優質旅客」，還歡迎他們再次訪港。

香港遊｜內地客五一假期$700訂劏房式賓館　房間環境震驚網民：寧願瞓麥當勞！

內地旅客｜雲南農村夫婦首次來港旅遊

樓主以「雲南農村人第一次去香港是什麼體驗？」為題，分享與太太首次來港的旅行體驗，他們原計劃為「省事」想報旅行團，但認為只有自由行才能真切領略真實的香港。他們由深圳北站出發，乘搭高鐵到西九龍站，轉乘港鐵道旺角開啟此次旅程，而出站後樓主便被眼前高樓林立和來去匆匆的途人所震撼。

點擊圖片放大
+9
+8

晚餐時間，樓主夫婦來到尖沙咀的一間冰室用餐，點叫了82元的「京都豬扒飯」和43元的「沙嗲牛肉包」，他坦言被價格「震驚」，又指口味「一言難盡」，笑稱在香港待一個月可能會瘦十斤」，不過他們猜測可能是自己「沒有點對菜品」。

隨後夫婦二人又來到海港城逛街，不過坦言與昂貴名牌店「格格不入」；而後欣賞了維港的日落，又乘搭敞篷觀光巴士「夜遊香港」，大讚夜景相當出色。

內地旅客｜預訂入住尖沙咀$380賓館

結束一日的行程已是深夜，樓主臨時透過平台預訂了尖沙咀重慶大廈一間380元的賓館休息。賓館房間麻雀雖小，五臟俱全，屋內環境乾淨衞生，隔音效果亦不錯，他們對此還算滿意。

點擊圖片放大
+9
+8

夫婦二人對於一日的行程進行總結，「白天可以感受到香港人的繁忙，人流轉動、車來車往；晚上可以感受到香港的繁華，燈火璀璨、高樓大廈」；認為不虛此行，「很值得來」；不過「僅限於逛一下」，因為各種消費都不便宜。

翌日樓主為犒勞妻子八年來的辛勤工作和首次遠行，預訂了一間高級日本料理享用大餐；最後他們還表示會在來香港，並未下次返港訂立目標「來購物」。

內地旅客｜網民：讚的是住賓館也不睡麥記

影片引起熱議，不少香港網民對樓主夫婦稱讚有加，歡迎他們再次來港遊玩，「兩位有禮貌，感受你們的教養及尊重，比一班連常識都冇瞓麥當勞、地鐵站嘅『同胞』好好多，歡迎你哋再嚟」、「下次去新界區走走，消費低點」、「歡迎下次再來」、「豐簡由人，不要緊，怎樣遊都可以」、「你們是受香港歡迎的遊客」、「真的好質樸」。

留宿麥當勞｜內地女生五一麥當勞過夜實錄　被兩度搭訕後凌晨離店更刺激

最新影片推介：

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

留宿麥當勞｜內地女生五一麥當勞過夜實錄　被兩度搭訕後凌晨離店更刺激
22:21 2025/05/08
留宿麥當勞｜內地女生五一麥當勞過夜實錄　被兩度搭訕後凌晨離店更刺激
香港遊｜內地客五一假期$700訂劏房式賓館　房間環境震驚網民：寧願瞓麥當勞！
08:06 2025/05/12
香港遊｜內地客五一假期$700訂劏房式賓館　房間環境震驚網民：寧願瞓麥當勞！

你可能感興趣

留宿麥當勞｜內地女生五一麥當勞過夜實錄　被兩度搭訕後凌晨離店更刺激
22:21 2025/05/08
留宿麥當勞｜內地女生五一麥當勞過夜實錄　被兩度搭訕後凌晨離店更刺激
香港遊｜內地客五一假期$700訂劏房式賓館　房間環境震驚網民：寧願瞓麥當勞！
08:06 2025/05/12
香港遊｜內地客五一假期$700訂劏房式賓館　房間環境震驚網民：寧願瞓麥當勞！
雲南省 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肝癌｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
肝癌｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
急症室最長等候時間（06月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月15日 時間12:05）
印度航空空難︱唯一倖存者座位曝光　起飛前換位成保命關鍵　專家推測原因紛稱奇蹟
印度航空空難︱唯一倖存者座位曝光　起飛前換位成保命關鍵　專家推測原因紛稱奇蹟
染髮安全丨20歲女生頻繁染髮　致全身出紫斑屙啡尿求醫證患「腎炎」
染髮安全丨20歲女生頻繁染髮　致全身出紫斑屙啡尿求醫證患「腎炎」