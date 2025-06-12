驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？

【命中注定我愛你/ 陳喬恩/ 醫美過度】現年46歲的台灣女星陳喬恩，曾與男星阮經天合作經典台劇《命中注定我愛你》，近日兩人被發現合體拍攝綜藝節目，然而有網民就質疑陳喬恩醫美過度，令樣貌產生巨大變化，直呼認唔出。

陳喬恩與阮經天當年在《命中注定我愛你》中分別飾演男女主角「紀存希」及「陳欣怡」，劇集於2008年播出。時隔17年，近日就有網民發現兩人因錄製內地綜《你好時光》久違合體，共撐一把傘在雨中散步，勾起不少人的回憶。而阮經天亦於周三（11日）在Instagram上載數張幕後合照，有感而發地寫下：「謝謝我們都沒變，謝謝我們依然在跳舞。」

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兩人睽違已久的同框畫面曝光後，隨即引起網民關注，紛紛留言「欣怡過的好我們就放心了，紀念日都快成年了哎！」、「我每年還是會回顧《命中注定我愛你》」、「怎麼可以！！！不來一首！！！《心願便利貼》和《半情歌》！！！！！」、「台偶巔峰CP合體啦」

不過，亦有不少人認為陳喬恩的外貌與當年相差甚遠，質疑她醫美過度，直呼認唔出：「一開始的照片沒說命中注定還真認不出來」、「看起來像整到變另一個人」、「下巴怪怪的」、「我還以為小天有什麼特殊癖好和一個充氣娃娃......原來是陳喬恩啊。」

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驚人變化｜保持美麗無所不用其極 為1事忍痛全身插針

陳喬恩多年來一直對積極保養外形，她近日在社交平台上曬出一組全身扎針的照片及影片，從畫面可見，她躺在治療床上，全身都插滿密密麻麻的長針，上至頭皮、下至腳趾都沒有放過，並幽默寫下：「容嬤嬤您來吧，我是不會招的。」

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據她描述，這是一種名為「針雕」的療程，通過刺激面部穴位達到美容效果。談及體驗和感受，她就坦言「痛還是會痛的，但我是覺得可以忍耐」，並表示自己做「針雕」主要是為了調理氣血，平常大多會扎背，偶爾才扎臉順便保養，此次則是為了改善肩頸的富貴包而接受治療。

除了針灸療程，陳喬恩也曾透露自己會搭配電波拉皮來維持臉部輪廓緊緻。

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