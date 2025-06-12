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一路走好丨何柱國病逝終年75歲　今年2月自爆患肺癌生前呼籲戒煙：死唔去更辛苦

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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前全國政協常委、商人何柱國病逝，終年75歲。

【何柱國病逝/肺癌/戒煙/星島】前全國政協常委、商人何柱國病逝，終年75歲。事實上，他今年2月才曾現身電台受訪自爆自己幾個月前患上肺癌，不過已康復。他的患癌經歷，令他明白吸煙可怕，因此戒煙之餘，亦呼籲大眾戒煙，並指：死唔去更辛苦。

今年2月自爆罹患肺癌康復

前全國政協常委、星島新聞集團前主席何柱國，於今年2月17日在電台自爆，數月前患上肺癌，但已在本港治療並已康復。他稱過對戒煙嗤之以鼻，因為認為個人有吸煙的自由。

但自患癌後，何柱國指自己亦呼籲朋友減少吸煙，因為化療程序很辛苦:

我都勸我啲朋友食少啲煙，我呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫務衞生局局長）。喂我係人，食煙仔都有自由吧，死唔死係自己既事，後來諗番都想感謝佢。做治療嘅過程你唔會死，但過程係好辛苦㗎，所以呢我平衡過，我都係減咗佢唔食，我叫我啲朋友如食緊煙仔呢，減咗佢，因為過程好辛苦，死唔去仲辛苦呀！ 

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肺癌｜是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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肺癌｜罹患肺癌4大常見成因

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