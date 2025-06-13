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父親節禮物2025｜7款男士入門名牌腕錶推薦　最平$1.2萬起入手Cartier/Rolex/IWC

休閒消費

撰文： 李綉珊

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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【父親節禮物推薦/勞力士/卡地亞/手錶入門/名牌手錶入門款/保值手錶/名錶推薦/實用禮物】父親節將至，選擇合適的禮物往往讓人傷腦筋。相較於媽媽禮物的多樣性，送給爸爸的禮物通常更注重實用性與簡約風格，符合他們的日常需求。腕錶不僅是提升穿搭品味的經典配件，還兼具保值性與傳承價值，讓這份禮物充滿意義。以下從優雅到運動風格，精選7大名牌入門款，包括勞力士（Rolex）、卡地亞（Cartier）等，助你精準匹配爸爸的生活場景。

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父親節禮物推薦｜1.Rolex 勞力士　運動休閒與潛水愛好之選

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Submariner水鬼

作為勞力士最具標誌性的潛水錶傳奇，1953年問世的Submariner以全球首款100米防水深度的技術里程碑改寫製錶史。其經典蠔式錶殼配備單向旋轉陶瓷外圈，至今仍是專業潛水與日常奢華的終極象徵。夜光塗料指針與時標在深海黑暗中仍綻放清晰螢光，見證從海洋深淵至都市叢林的永恆適應力。

Datejust日誌型

1945年橫空出世的Datejust，以史上首款3點鐘日曆窗自動上鏈天文台腕錶之名奠定現代日曆錶範式。蠔式錶殼搭載專利Cyclops凸透鏡，將日期顯示昇華為兼具實用與美學的藝術。經典的三角坑紋外圈與五珠帶設計跨越半世紀仍雋永如初，成為優雅生活態度的無聲宣言。

Daytona地通拿

這款以賽道傳奇之地命名的計時碼錶，憑藉三眼計時盤佈局（小時、分鐘、秒鐘）與測速外圈，將極速凝於腕間。塗覆夜光物料的立體時標與賓士指針，在疾速行進中仍保有絕佳辨識度。其機芯精準度經賽車實戰淬煉，從賽道到紅毯，始終是掌控時間節奏的終極符號。

父親節禮物推薦｜2.Cartier卡地亞　百年奢華

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Cartier卡地亞腕錶一直深受名人喜愛，尤其Santos de Cartier和Pasha de Cartier最受男士歡心，前者精鋼錶款，配備QuickSwitch可更換式金屬錶鏈及皮革錶帶，其方形錶殼與螺絲細節，使這款腕錶擁有高辨識度，也成為許多鐘錶愛好者的夢幻腕錶。這款腕錶不僅有百年歷史，還擁有極高保值性，是收藏與投資皆宜的選擇。

2022年PASHA DE CARTIER帶來全新風貌，以全新「計時腕錶」功能震撼男性腕錶市場，更高規格、繁雜的工藝設計，按下奢華復刻按把，瞬間啟動品味焦點。以K金材質混合精鋼做出獨特性，金屬鍊帶推出18K金與精鋼共構版本、錶圈設計也以18K金版本推出30mm&35mm玫瑰金、41mm黃K金兩色，材質使用更獨特，結合金屬更顯奢華質感，創造出更有層次的視覺衝擊！

父親節禮物推薦｜3.IWC萬國錶  簡約大器設計

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IWC萬國錶以簡約大器的設計哲學奠定品味與優雅象徵，其錶款歷久彌新的特性，不僅深獲名人與上班族青睞，更憑藉多元系列滿足不同族群：無論軍事迷、運動愛好者、文藝青年或專業人士，皆能找到契合風格之作。品牌同時打破高端定價迷思，提供精選入門款式，以親民價位詮釋精工美學，展現「奢華不離地」的實用主義精神。

2023年萬國錶推出全新40毫米工程師自動腕錶，憑藉卓越設計瞬成年度焦點。新款不僅延續系列經典舒適性，更精進細節工藝：錶殼與鍊帶每處折角均經拋光處理，正面則施以極緻細膩的拉絲打磨，觸感溫潤質感出眾。

尤為亮眼的是首度引入「工程師藍」新盤面，此色調巧妙平衡視覺美感——既跳脫傳統黑盤與鍍銀盤的平凡感，又避開湖綠色的張揚，以沉穩自信的藍調演繹專業時計的內斂風範。

父親節禮物推薦｜4.Bulgari寶格麗　前衛設計

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Bulgari寶格麗2023年升級Aluminium計時腕錶，新增41mm全黑款與黑白熊貓款，兩款均搭載全新機芯。錶殼直徑稍增至41毫米，較前代更顯大氣。此系列憑藉前衛雋永的設計屢獲國際肯定：2023年奪得德國紅點「Best of the Best」至尊設計大獎，2020年更以白色面盤款榮獲GPHG日內瓦鐘錶大賞「經典腕錶獎」，印證其超越性別、年齡與潮流的傳奇地位，持續演繹性能與美學兼具的永恆經典。

父親節禮物推薦｜5.Jaeger LeCoultre積家　超薄工藝

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Jaeger-LeCoultre積家以逾180年製錶底蕴奠定「全能製錶大師」地位，始終專注機芯革新與複雜功能突破。與以往的型號不同，Master Ultra Thin Moon超薄大師系列月相腕錶展現顛覆性美學：在通透的藍寶石玻璃下，扁平深黑錶盤與同色錶帶相呼應，以極簡線條勾勒低調深邃的當代風格。製錶師秉承大師系列精髓，從可見的錶殼曲線至隱藏機芯結構皆精雕細琢，錶內搭載新一代925型超薄機芯，於精巧空間中實現非凡可靠性，更以70小時長效動力儲存掙脫傳統束縛，演繹時間藝術的永恆詩意。

父親節禮物推薦｜6.Tudor 帝舵 性價比之王

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Black Bay Pro 系列

全新39毫米錶徑設計回應市場對精緻尺寸的渴求，霧面與鏡面拋光交織的精鋼錶殼，搭配24小時刻度固定外圈，彰顯運動腕錶的堅韌特質。革新之處在於隱藏式上鏈錶冠（與中層錶殼齊平），大幅提升佩戴舒適度；啞黑色拱形粒紋錶盤上，一體成型夜光陶質立體時標擴增發光面積，暗處讀時清晰利落。內載雙時區功能更以實用性征服跨時區旅人，將工具錶的機能美學推向極致。

1926 系列

此系列完美融合復古美學與現代製錶工藝，錶盤鐫刻「ROTOR SELF-WINDING」標記，彰顯其搭載瑞士自動上鍊機芯的純正血統。除經典日曆顯示，更具備38小時動力儲存，確保走時精準穩定。設計上延續帝舵百年傳承的低調優雅，從簡練線條至細節打磨，皆呼應品牌對「經典恆久」的堅持。

父親節禮物推薦｜7.Montblanc萬寶龍　環球視野與實用功能之選

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Montblanc萬寶龍Heritage Spirit Orbis Terrarum以「將地球儀凝於方寸之間」的詩意設計，重新定義世界時區腕錶的實用美學。其精髓在於首創三維視覺化讀時系統：上層藍寶石水晶錶盤鐫刻以北極為軸心的深色透明世界地圖，外緣環繞24時區城市環；底層日夜顯示盤則以淺藍白晝與深藍夜幕雙色流轉，隨機芯運轉同步模擬全球晨昏更迭。此匠心層疊結構，令佩戴者瞬息間縱覽各時區時刻與日照狀態。

萬寶龍更為商旅菁英量身打造八點鐘位置單鍵快調機制，一按即精準切換所在地時區，無需繁複調校。儘管未採用自製機芯，其模組化世界時區功能經萬寶龍精密調校，佐以噴砂精鋼錶殼的立體雕琢與教堂式指針的鏡面打磨，在技術可靠性與低調奢華間取得絕妙平衡。此作不僅是穿梭國際的實用時計，更是腕間一枚詮釋「寰宇視野」的微型藝術裝置，堪稱環球旅人的終極時計羅盤。

資料來源︰貴族鐘錶珠寶

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