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梁洛施戀情︱梁洛施不避嫌曬幸福　高調與馬浴柯手拖手甜笑行街

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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梁洛施與馬浴柯手拖手行街放閃。

【梁洛施／馬浴柯／李澤楷】現年36歲梁洛施（Isabella）於2009年為富豪李澤楷誕長子李長治，翌年再誕下一對孖仔李長亨及李長軒，可是梁洛施與李澤楷在2011年宣布分手，而梁洛施在2015年起亦逐步復出工作，參演電影《念念》、《第一爐香》等。

近年傳出她與較她年長9年的內地導演兼演員馬浴柯，不過二人一直沒有直接應戀情。不過，梁洛施與馬浴柯近日被影到一同在行上，而且更不避嫌在手拖手晒幸福。

其實，二人在去年已被發現齊在北京一間咖啡店嘆咖啡。現時Isabella長留北京，似乎是為伴愛郎，現在兩人再大方拖手，相信有意公開戀情。

鲁豫有约丨梁洛施首談跟李澤楷關係　親揭分手原因：他太受女人歡迎

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梁洛施戀情︱直言李澤楷太受女人歡迎

其實在今年初，梁洛施上內地節目《魯豫有約》罕談李澤楷，坦承年輕時「戀愛腦」，不顧母親提醒堅決與李澤楷交往，還暫停演藝事業，不過如今回想直言不後悔，若人生重來還是會做一樣的選擇，只因為她從小到大都很盼望有自己的家庭。

她更表示曾想過嫁給李澤楷，但無奈對方太受女人歡迎，說：「那時候當然想，但是不能強求，因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以，我想活得有底氣。」

梁洛施在內地節目《魯豫有約》罕談李澤楷。

梁洛施戀情︱馬浴柯出身演藝世家

至於馬浴柯雖然不是富二代，但也不簡單，出身藝術世家，父親是甘肅省話劇院演員。馬浴柯在1998年高中畢業後隻身到北京投考中央戲劇學院，可惜名落孫山，但為追演員夢獨自北京發展成為「北漂」，曾做過酒吧侍應、洗車工人、送報員等工作。

2000年，經朋友介紹到片場做場記，開始踏入演藝圈。2003年，他參演張紀中任製片人的電視劇《天龍八部》演「游坦之」一角，演技備受肯定，此外參演電影《掃毒》、《拆彈專家2》等，演以優則導，編導警匪電影《怒潮》、《重生》且票房不俗。

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梁洛施 電視劇 電影 娛樂人物職業 演員 導演

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