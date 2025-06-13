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防曬推薦2025︱澳洲調查測試8成防曬SPF未達標　4款符合聲稱SPF50或以上防曬名單【附消委會+LDK高分防曬推介】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

澳洲調查測試8成防曬SPF未達標　4款符合聲稱SPF50或以上防曬名單【附消委會+LDK高分防曬推介】

【防曬／SPF／UV／防曬係數／消委會】貴價防曬未必最好！澳洲消費者團體CHOICE在12日發表調查揭露，澳洲市售20款熱門防曬產品中，有80%實測防護效果遠低於標榜的防曬係數（SPF），其中1款名牌SPF結果僅4！

據外媒報導，澳洲消費者團體CHOICE委託經認可的專業實驗室，對當國市售20款熱門防曬產品進行實測，受試者將防曬產品塗抹在身體特定部位，在使用太陽光模擬器照射，同時對比未塗抹部位。

根據CHOICE實測結果發現，有高達8成（16款）的防曬產品實測效果遠低於宣傳，包括NIVEA、Ultra Violette等知名品牌；其中「Ultra Violette Lean Screen SPF 50+ Mattifying Zinc Skinscreen」表現最差，SPF實測結果僅4，而售價卻是最貴，要價52美元（約港幣408元）。對此，CHOICE向廠商告知結果，並且委託其他實驗室再次檢測，發現該款防曬SPF也只有5。

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僅4款達標聲稱防曬係數

根據CHOICE實測結果，僅以下4款防曬用品的產品標示與實際效果相符：

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1. 理膚寶水La Roche-Posay 安德利清水感防曬乳 SPF50+（約$290）

2. 露得清Neutrogena Ultra Sheer身體防曬乳 SPF50（約$119）

3. Cancer Council 兒童防曬乳 SPF50+（約$125）

4. Mecca Cosmetica To Save Body保濕防曬乳 SPF50+（約$173）

CHOICE表示，防曬品價格與效果幾乎沒有直接關聯。4款達標產品中，價格都並非相當昂貴。

同場加映：消委會實測30款防曬 14款高分防曬推介

本港消委會曾實測市面上30款日常防曬產品的防曬效能，樣本全部屬於乳液狀，大部分是混合性防曬。有14款防曬樣本SPF值數標示為SPF30至50，屬於高度保護防曬產品；其餘的16款防曬的防曬系數爲SPF50+，屬於高度保護防曬產品。

在所有實測樣本中，只有14款防曬獲得4星或以上高分評價；有6款獲得5星滿分，其中一款開架品牌售價$68，能媲美$520的專櫃防曬，價錢相差逾7倍！

14款高分防曬推介名單：

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6款滿分防曬名單：

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同場加映：《LDK》10款A級防曬產品高效防UV

（排名由低至高）

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評測結果顯示，「KOSÉ SUNCUT 防曬調色精華乳液（玫瑰粉）」及「unlabel LAB 維他命C敏感肌防曬乳」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為698日圓（約37港元）和1979日圓（約107港元）。

「KOSÉ SUNCUT 防曬調色精華乳液（玫瑰粉）」擁有5分滿分防UV能力，防UV率達98.4%；化妝品專家發現，產品具有美肌保濕成分，而其「玫瑰粉」顏色能夠呈現自然的膚色，匹配度良好。

「unlabel LAB 維他命C敏感肌防曬乳」在防UV能力測試中獲得4.5款，防UV率達97.8%，可見其防曬效果亦同樣出色。化妝品專家指出，產品成分含有油性物質，使用上易於塗抹，而且具防水性，適合用於進行戶外及水上活動。

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