靚媽網購︱京東618每日補貼超過逾千元　小編精選5大超抵必買貨品

【京東/京東618/網購/沙田】內地網購平台京東展開618促銷，每人每日可獲補貼超過￥1000（人民幣，下同），港澳用戶適用。消費者可在App活動主會場一鍵即可領取，包括滿200減20神券、PLUS補貼券、各品類東券等，即領即用。另外，最新攻港招數是「區區有補貼」率先在沙田區實行，TOPick小編就精選了5大抵買貨品，最多可慳逾千元！

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京東618︱沙田區居民下載京東App可領取價值千元的優惠券

京東最新攻港招數是「區區有補貼」，即將在香港18區開啟區域專項補貼計劃，更率先瞄準全港人口最多的沙田區，在活動期間，該區用戶下載京東App即可領取價值1000元的專屬優惠券。另外，京東提供滿188港元免費送貨服務，大型家電將「30天包退、180天包換」、免費上門安裝等服務。

另外還有多款家庭用品如紙巾、洗衣液、甚至金鳳香米都有得平，跨店滿￥200減￥30，自提一件包郵。如果是沙田用戶更是慳上加慳!

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京東618︱精選了5大必買超抵貨品

除了家庭用品外，小編還精選了5大必買超抵貨品，有些跟香港官網售價平逾千元，但要注意的是，購買電器需要將內地插頭轉換成香港插頭，或購買轉換插蘇，而內地電壓與香港是相同，正常來說內地購貫的電器在香港是可以使用。另外京東電器與香港本地購買的電器型號或有所不同，消費者需留意。

1.Dyson V8

官網$3180

京東價$1,399

2.Dyson 風筒

官網$3280

京東價$1914

3.小米無線洗地機

官網$1019

京東價$799

4.美的空氣炸鍋5.3升京東售$327

5.東芝電飯煲1.6L京東售$434

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京東618︱買貴就賠

另外，於7月31日前，京東另外兩大賣點「買貴就賠」服務及新用戶專享優惠仍繼續進行中。如用戶是首次在京東購物的話，更可兼享新註冊優惠，領取高達¥600新人大禮包，包括1張滿¥1000減¥300的優惠券、2張滿¥500減¥100的優惠券，以及滿¥200減¥50、滿¥51減¥50優惠券各一張。連同「6.18補貼加碼」折扣齊用，盡享折上折優惠。

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