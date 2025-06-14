Sick問識答｜新冠疫情捲土重來？ 醫生拆解病毒變種3特性+4招自保貼士

隨著暑假旅遊旺季來臨，不少市民計劃外遊。然而，近期本港及海外新冠疫情出現反彈跡象，引起市民關注。本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷醫生講解，疫情再度捲土重來的原因、症狀變化，以及分析當前疫情特點，並提供實用防疫建議，幫助大家健康防疫。

每6至9個月出現新變異株

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷醫生表示，新冠疫情再度爆發並非新鮮事。過去3至4年來，每6至9個月就會出現新變異株。當前在香港流行的XDV變異株，其親和力和傳染力都有所改變。隨著時間推移，無論透過接種疫苗或自然感染，所獲得的免疫保護抗體水平會逐漸減弱，這使新品種出現時更容易襲擊人群。

高峰期預計會維持約12週

曾祈殷醫生指出，根據過往經驗，這波疫情的高峰期預計會維持約12週，可能會持續到7月。值得注意的是，本輪疫情症狀與以往有些不同，除了常見的呼吸道症狀，不少患者出現腸胃不適、想嘔吐甚至腹瀉等情況。此外，在過去兩三年，並非每個品種都會令患者出現味覺和嗅覺喪失的情況，但今次這波疫情確實多了這方面的症狀，民眾需多加留意。

預防及治療方法

談到疫苗的有效性，曾祈殷醫生提到，抗體水平通常能維持約一年，並不會提供永久的保護。香港現有的COVID疫苗針對JN.1變異株研製，對XDV仍具一定保護效果，並呼籲高風險群組、長期病患者和尚未接種的兒童盡快接種。

對於已接種疫苗但仍然感染的情況，曾祈殷醫生建議使用新冠抗病毒藥物，如Paxlovid和Molnupiravir，這些藥物需在病發五日內服用，特別是高風險人士、長期病患者等應及早用藥。

外遊及旅行返港後的注意事項

隨著7月到來，學生和家長的旅行高峰期即將來臨。曾祈殷醫生提醒大家購買旅遊保險，旅行期間如感不適，應及時就醫。他還建議在旅途中盡量避免去人多的地方，保持良好的手部衛生，例如帶備酒精搓手液、盡可能用梘液洗手，並在回港後持續進行自我檢測，以防潛伏期內傳播病毒。

撰文：廖雪君

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新