  • 29°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sick問識答｜新冠疫情捲土重來？ 醫生拆解病毒變種3特性+4招自保貼士

醫生診症室

撰文： 廖雪君

發布時間： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 近期本港及海外新冠疫情出現反彈跡象
  • XDV變異株流行，症狀有所不同
  • 高風險群組應接種疫苗，及早用藥

隨著暑假旅遊旺季來臨，不少市民計劃外遊。然而，近期本港及海外新冠疫情出現反彈跡象，引起市民關注。本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷醫生講解，疫情再度捲土重來的原因、症狀變化，以及分析當前疫情特點，並提供實用防疫建議，幫助大家健康防疫。

每6至9個月出現新變異株

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷醫生表示，新冠疫情再度爆發並非新鮮事。過去3至4年來，每6至9個月就會出現新變異株。當前在香港流行的XDV變異株，其親和力和傳染力都有所改變。隨著時間推移，無論透過接種疫苗或自然感染，所獲得的免疫保護抗體水平會逐漸減弱，這使新品種出現時更容易襲擊人群。

高峰期預計會維持約12週

曾祈殷醫生指出，根據過往經驗，這波疫情的高峰期預計會維持約12週，可能會持續到7月。值得注意的是，本輪疫情症狀與以往有些不同，除了常見的呼吸道症狀，不少患者出現腸胃不適、想嘔吐甚至腹瀉等情況。此外，在過去兩三年，並非每個品種都會令患者出現味覺和嗅覺喪失的情況，但今次這波疫情確實多了這方面的症狀，民眾需多加留意。

預防及治療方法

談到疫苗的有效性，曾祈殷醫生提到，抗體水平通常能維持約一年，並不會提供永久的保護。香港現有的COVID疫苗針對JN.1變異株研製，對XDV仍具一定保護效果，並呼籲高風險群組、長期病患者和尚未接種的兒童盡快接種。

對於已接種疫苗但仍然感染的情況，曾祈殷醫生建議使用新冠抗病毒藥物，如Paxlovid和Molnupiravir，這些藥物需在病發五日內服用，特別是高風險人士、長期病患者等應及早用藥。

外遊及旅行返港後的注意事項

隨著7月到來，學生和家長的旅行高峰期即將來臨。曾祈殷醫生提醒大家購買旅遊保險，旅行期間如感不適，應及時就醫。他還建議在旅途中盡量避免去人多的地方，保持良好的手部衛生，例如帶備酒精搓手液、盡可能用梘液洗手，並在回港後持續進行自我檢測，以防潛伏期內傳播病毒。

撰文：廖雪君

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

長期病 兒童健康 環境衞生 疫苗 搓手液 疫情 醫生 香港 傳染病

最高瀏覽

印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵
印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵
大角咀倫常慘案丨7旬父壓力過大涉扼斃32歲精神病女兒　稱女兒阻「屙夜尿」成最後一根稻草
大角咀倫常慘案丨7旬父壓力過大涉扼斃32歲精神病女兒　稱女兒阻「屙夜尿」成最後一根稻草
急症室最長等候時間（06月14日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月14日 時間04:05）
印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影
印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影
印度航空空難｜印度航空空難「機內所有設備失靈」影片流出　2小時後全機墜毀僅1人倖存
印度航空空難｜印度航空空難「機內所有設備失靈」影片流出　2小時後全機墜毀僅1人倖存