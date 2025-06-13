IG吸金榜2025｜陳凱琳失「女王」地位誰登上榜首？　6位星媽打入十強連詩雅首度上榜

【最新IG吸金榜2025/倪晨曦/陳凱琳/連詩雅/林芊妤/KOL】近年一眾星媽深受廣告商歡迎，她們的吸金能力不能小覷，根據市場研究公司最新發佈的2025年首季IG吸金力排行榜，當中有6位靚媽打入前十名，然而，KOL界紅人陳凱琳卻失去榜首之位。

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市場研究公司admanGo早前公布，2025年第一季IG品牌內容廣告銷售額最高Top 10 KOL ，早年由模特兒轉型為KOL的倪晨曦成為冠軍，這位3子之母形象健康外，更是一名瑜伽達人，故一直深受廣告商歡迎。

▲ 倪晨曦多年前轉型做IG網紅。（取自instagram）

最新IG十大吸金KOL｜倪晨曦揮低陳凱琳

於IG擁84.2萬追蹤者的Elva，為不少美容、時裝、首飾和健康食品品牌出Post作宣傳，去年Elva成為首季香港收入最高的KOL，跟另一靚媽陳凱琳之爭可說叮噹馬頭。

Elva跟陳凱琳一樣擁有自己的制作團隊，2015年，Elva正式成立工作室，因此製作拍片相對方便，Elva曾受訪表示營運模式就如一本雜誌，做一些女生愛看的資訊，因而事前要做足資料搜集。

第二位就是同為3子之母的陳凱琳（Grace），IG擁80.9萬追蹤者的Grace的IG廣告片較多元化，雖然今季跌出榜首，不過Grace為轉型做KOL，放下港姐包袱，拍片時即使面容扭曲兼表情浮誇也不介意，她又愛跟朋友拍攝一些搞怪片，以保持人氣。

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最新IG十大吸金KOL｜新手媽咪加入戰團

至於第四位為IG擁111萬追蹤者的林芊妤，轉型教瑜伽的Coffee多年均打入10大，另外，去年7月升呢人母的連詩雅首次入榜，排名第八位的Shiga近年為不少嬰幼兒及美容品牌出post，吸金力突然升呢，適逢今年麥明詩、黃翠如和王君馨等加入新手媽行列，相信又有一番競爭。

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最新IG十大吸金KOL｜混血靚媽人氣勁

此外，兩位混血媽咪J Lou以及Miss Sue Chang，分別排名第六位和第十位，中法混血兒J Lou（林欣）外表精緻兼性格搞怪，IG擁84萬追蹤者的她人氣高企，去年升呢人妻的J Lou也是一位新手媽咪，此外，J Lou曾兩度擔任TED講者，之後更於哈佛大學開Talk，這位靚媽有樣有學歷。

至於Miss Sue Chang（張厚耀）為中韓混血兒，這位3孩之母以快速教港人講韓文聞名，近年更深受Lancôme、Dior beauty、Tod's等知名品牌的愛戴。

值得一提是十大吸金KOL裡，只得張敬軒一位男藝人，男團MIRROR成員均沒有上榜，似乎女藝人於IG廣告界好吃香！

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2025年第一季IG品牌十大KOL：

第1位 倪晨曦 (Elva) 第2位 陳凱琳 (Grace) 第3位 鄭秀文 (Sammi) 第4位 林芊妤 (Coffee) 第5位 佘詩曼 第6位 J Lou 第7位 張敬軒 第8位 連詩雅 第9位 衛詩雅 第10位 Miss Sue Chang

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