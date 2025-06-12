歐陽萬成遊香港︱Jimmy O.Yang紅館棟篤笑開騷前遊香港　歐陽萬成到文武廟祈求演出順利

【歐陽萬成 / Jimmy O.Yang / 棟篤笑】在香港出生的荷里活喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）在紅館舉行棟篤笑將於明晚（6月13日）開鑼，而Jimmy O. Yang早前應旅發局邀請深入探索香港，到訪上環文武廟、乘坐昂坪360纜車，亦品嚐地道燒味美食。

Jimmy O. Yang形容，香港是個融合傳統與創新的地方，一天之內便能穿梭於百年文化與自然美景，每趟旅程都充滿驚喜。旅發局就希望，透過Jimmy的第一身視角，向全球旅客與粉絲分享香港獨特的文化魅力，吸引更多人親身到訪。

▲ Jimmy O.Yang遊香港

歐陽萬成遊香港︱稱自己為成長回憶一部分

他參觀上環文武廟時，按傳統儀式先摸「文昌筆」、再摸「關帝刀」，亦親手為金鹿貼上金箔，祝願即將舉行的棟篤笑表演順利成功。

他亦乘坐昂坪360全景纜車，並造訪天壇大佛，旅發局與昂坪360特別在纜車玻璃貼上專屬貼紙歡迎他。

Jimmy O. Yang亦探索香港美食，包括品嚐半肥瘦梅頭叉燒、燒鵝「下庄」、茅台醬油三黃雞等燒味美食，又到訪酒吧嘗試招牌雞尾酒。Jimmy認為香港的美食體驗充滿驚喜，他稱自己生於香港，所以這些滋味不僅是味蕾的享受，亦是成長回憶的一部分。

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