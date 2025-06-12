  • 28°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐陽萬成遊香港︱Jimmy O.Yang紅館棟篤笑開騷前遊香港　歐陽萬成到文武廟祈求演出順利

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

Jimmy O.Yang遊香港

【歐陽萬成 / Jimmy O.Yang / 棟篤笑】在香港出生的荷里活喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）在紅館舉行棟篤笑將於明晚（6月13日）開鑼，而Jimmy O. Yang早前應旅發局邀請深入探索香港，到訪上環文武廟、乘坐昂坪360纜車，亦品嚐地道燒味美食。

Jimmy O. Yang形容，香港是個融合傳統與創新的地方，一天之內便能穿梭於百年文化與自然美景，每趟旅程都充滿驚喜。旅發局就希望，透過Jimmy的第一身視角，向全球旅客與粉絲分享香港獨特的文化魅力，吸引更多人親身到訪。 

Jimmy O.Yang遊香港

歐陽萬成遊香港︱稱自己為成長回憶一部分

他參觀上環文武廟時，按傳統儀式先摸「文昌筆」、再摸「關帝刀」，亦親手為金鹿貼上金箔，祝願即將舉行的棟篤笑表演順利成功。

他亦乘坐昂坪360全景纜車，並造訪天壇大佛，旅發局與昂坪360特別在纜車玻璃貼上專屬貼紙歡迎他。

Jimmy O. Yang亦探索香港美食，包括品嚐半肥瘦梅頭叉燒、燒鵝「下庄」、茅台醬油三黃雞等燒味美食，又到訪酒吧嘗試招牌雞尾酒。Jimmy認為香港的美食體驗充滿驚喜，他稱自己生於香港，所以這些滋味不僅是味蕾的享受，亦是成長回憶的一部分。

點擊圖片放大
+2

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
超高齡孕媽｜58歲陳麗麗高齡求子曾自我質疑　黃澤鋒成精神支柱：兩個人一條心點都撐到尾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

歐陽萬成棟篤笑｜Jimmy O. Yang歐陽萬成降落紅館　預告帶新題材開香港個人第一騷
12:54 2025/05/06
歐陽萬成棟篤笑｜Jimmy O. Yang歐陽萬成降落紅館　預告帶新題材開香港個人第一騷
歐陽萬成香港站棟篤笑︱Jimmy O. Yang紅館開五場騷　終極加場門票5月29日開售
17:01 2025/05/29
歐陽萬成香港站棟篤笑︱Jimmy O. Yang紅館開五場騷　終極加場門票5月29日開售
紅館棟篤笑丨黃子華封咪後有接班人？　45歲男星成第4位紅館開棟篤笑藝人
13:16 2024/11/29
紅館棟篤笑丨黃子華封咪後有接班人？　45歲男星成第4位紅館開棟篤笑藝人

你可能感興趣

歐陽萬成棟篤笑｜Jimmy O. Yang歐陽萬成降落紅館　預告帶新題材開香港個人第一騷
12:54 2025/05/06
歐陽萬成棟篤笑｜Jimmy O. Yang歐陽萬成降落紅館　預告帶新題材開香港個人第一騷
歐陽萬成香港站棟篤笑︱Jimmy O. Yang紅館開五場騷　終極加場門票5月29日開售
17:01 2025/05/29
歐陽萬成香港站棟篤笑︱Jimmy O. Yang紅館開五場騷　終極加場門票5月29日開售
紅館棟篤笑丨黃子華封咪後有接班人？　45歲男星成第4位紅館開棟篤笑藝人
13:16 2024/11/29
紅館棟篤笑丨黃子華封咪後有接班人？　45歲男星成第4位紅館開棟篤笑藝人
旅發局 娛樂人物職業 演員 荷里活

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
急症室最長等候時間（06月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月12日 時間16:05）
心血管病丨63歲男星北上投靠何家勁做貨車司機　曾大動脈血管撕裂險癱恐連累港姐太太
心血管病丨63歲男星北上投靠何家勁做貨車司機　曾大動脈血管撕裂險癱恐連累港姐太太
最美妲己｜收養被遺棄火車站孤兒　最強養母赴美見證兒子演講
最美妲己｜收養被遺棄火車站孤兒　最強養母赴美見證兒子演講
失婚影后｜45歲三子之母張柏芝再傳有喜　肚凸凸孕味濃疑為第四胎賺奶粉錢
失婚影后｜45歲三子之母張柏芝再傳有喜　肚凸凸孕味濃疑為第四胎賺奶粉錢