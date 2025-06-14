LOUDER與星匠無限攜手延續「守護企鵝」夢 圍方分店舉辦「夢想無障礙 大聲撐共融」畫展

適逢父親節，由港鐵公司年青團隊創立的全方位零售平台LOUDER聯同推動智障青年藝術發展的社企星匠無限，今天起至6月22日於大圍圍方LOUDER分店隆重推出為期10天的「夢想無障礙 大聲撐共融」畫展，展出由多位星匠無限青年藝術家創作的畫作，包括首次亮相的巨型畫作《南極企鵝馬拉松》。這場展覽不僅為父親節增添溫暖的藝術氛圍，更延續「守護企鵝」項目的共融及環保理念，邀請大眾一同感受這群青年藝術家的創作熱情與無限潛能。

▲ 支持本地原創品牌的LOUDER聯同社企星匠無限於大圍圍方LOUDER店合辦「夢想無障礙 大聲撐共融」畫展。

商社合作推廣藝術共融

LOUDER作為一個以推廣本地原創品牌及創意文化為使命的全方位零售平台，通過網店及實體店提供銷售渠道，致力「Make Hong Kong Brands LOUDER」支持本地設計及年輕創業者，推動香港創意產業的發展。LOUDER在香港設有五間實體店，分別位於九龍灣德福廣場、大圍圍方、黃竹坑THE SOUTHSIDE、尖沙咀星光大道及香港國際機場。LOUDER繼去年與星匠無限合作推出「守護企鵝系列」文創產品後，雙方再度攜手通過畫展實踐社會多元共融的理念。展覽以「夢想無障礙 大聲撐共融」為主題，展示智障及自閉症青年藝術家的才華，同時喚起大眾對環境保育及社會共融的關注。

▲ LOUDER銷售及市場經理張淑君（Kwan）、LOUDER業務發展與營運經理鄭芷淇（Cherry）出席【夢想無障礙 大聲撐共融】畫展首日活動與大眾交流。

LOUDER銷售及市場經理張淑君（Kwan）表示：「我們很高興能夠再次與星匠無限合作，展出星匠青年藝術家心血之作《南極企鵝馬拉松》及其他十九幅畫作，讓大眾欣賞及感受他們細膩的內心世界，一同贊賞其天馬行空的創造力。有別於一般畫展，今次我們將作品帶到LOUDER店內，大家逛街之餘亦可一邊欣賞畫展，從而了解到星匠藝術家透過作品所表達的情感。」

LOUDER業務發展與營運經理鄭芷淇（Cherry）提到品牌除了推動本地設計，亦關注可持續發展：「LOUDER自2022年成立至今，已引進近300本地新晉品牌，過千款本地設計精品及美食；而是次與星匠無限的合作亦是一項新的突破，以藝術為橋樑，推動本地創意、社會共融和環保意識。」

▲ 星匠無限創辦人鄭偉鴻（Andy）及曾美玉（Jade）感謝LOUDER的支持，讓一班智障及自閉症青年得到展露才華的機會。

為女兒創辦星匠無限 讓智障及自閉症青年藝術家發揮創作才能

星匠無限由創辦人Andy及Jade於2019年成立，靈感源於他們的智障女兒晴晴。晴晴的成長經歷讓他們深刻體會到智障青年在社會中面臨的挑戰，包括外界的誤解、創作空間不足、缺乏自信等。因此，星匠無限以藝術為媒介，幫助他們發掘潛能、建立自信，融入社會實現自我價值。星匠無限過去通過與企業及社區合作，推動社會共融與平等，為青年藝術家創造更多展示才華的機會。星匠無限不但提供藝術培訓，還將藝術家及學員們的作品製成商品銷售，創造工作機會和收入的同時更能提升其自信心，星匠無限亦會舉辦藝術興趣班、親子工作坊、畫展等，助其擴闊視野，融入社會。

星匠無限創辦人Andy表示：「智障人士即使擁有藝術天賦，也難以被看見，更遑論長遠發展成為事業。我們感謝LOUDER團隊物色本地品牌的熱誠及多元性，從市集芸芸品牌中，看到星匠無限這群智障藝術家的潛質及獨特性，給予他們一次展示才華的機會，讓他們能夠在藝術之路作出多一個嘗試。

▲ 適逢父親節，星匠無限創辦人 Andy 及 Jade及女兒晴晴一家三口一起舉辦展覽，共度與別不同的溫馨節日。

跨越萬水千山的《南極企鵝馬拉松》

展覽焦點是一幅由星匠無限5位年輕藝術家及11位其他成員合力創作的大型畫作《南極企鵝馬拉松》。這幅作品歷時數月完成，採用塑膠彩、油性水筆及拼貼技巧。畫作充滿童真與想像，色彩斑斕的筆觸將企鵝的靈動與冰川的壯麗充分呈現，展現了藝術家們對自然的熱愛，以及對企鵝的細膩觀察，亦象徵着他們跨越萬水千山，希望將才華展示於大眾。

▲ 《南極企鵝馬拉松》由星匠無限5位年輕藝術家及11位成員合力創作，細膩描繪了藝術家心中的冰川與企鵝世界。

《南極企鵝馬拉松》表現出共同創作的合作精神，呼應星匠無限支持智障青年有能力融入社會。同場亦有「守護企鵝」系列的文創產品，呼籲大眾關注海冰融化及全球暖化的問題，推廣對自然環境的尊重與保護，齊心「守護企鵝」。觀眾亦可在欣賞畫作的同時，通過選購產品支持星匠青年的創作事業。

▲ 企鵝磁石貼 HK$48 ;硅藻泥吸水快乾枱/地墊HK$128(大) / HK$88(細) ;多用途環保皮革文件袋HK$358 (大) / HK$288(細)

三大系列展現無限潛能

除了《南極企鵝馬拉松》，展覽亦展出19幅由星匠無限青年藝術家創作的畫作，分為《璀璨的香港》、《當藝術家遇上花園時》以及《抽象畫》三大系列，展現創作者對生活的觀察與內心的情感表達。

▲ 星匠無限青年藝術家所創作的19幅畫作，分為《璀璨的香港》、《當藝術家遇上花園時》以及《抽象畫》三大系列。

璀璨的香港：活力與靜謐的交融

《璀璨的香港》系列以畫家梵高名作《星夜》為靈感，通過強烈的燈光與色彩對比，呈現香港夜景的活力與靜謐。這些作品不僅展現了城市的璀璨魅力，也融入了創作者的情感表達，讓觀眾感受到香港獨特的動態美感。另一主題以香港人的集體回憶地標「尖沙咀鐘樓」為靈感，鐘樓被賦予豐富的色彩，創作者以充滿期待、興奮的情感，帶領觀眾進入一場奇妙的視覺旅程。

▲ 《璀璨的香港》系列以畫家梵高名作《星夜》為靈感，通過強烈的燈光與色彩對比，呈現香港夜景的活力與靜謐。

當藝術家遇上花園時：自然與心靈的療癒

《當藝術家遇上花園時》系列帶領觀眾走進大自然的懷抱，在繁忙的都市中尋找片刻寧靜。青年藝術家以繽紛的色彩，描繪出美麗的花朵，展現愉悅的心情與無限創意。這個系列不僅是視覺的療癒，更是一場心靈的旅程，讓觀眾感受到自然與藝術的和諧共鳴。

▲ 《當藝術家遇上花園時》系列帶領觀眾走進大自然的懷抱，在繁忙的都市中尋找片刻寧靜。

抽象畫：野獸派的狂野表達

《抽象畫》系列則展現了青年藝術家採用野獸派風格的創作特色，以狂野的筆觸、飽和的色彩及近乎抽象的形象，誇張地呈現任意變形的人像。這些自畫/對畫作品充滿情感張力，通過大膽的構圖與色彩，展現藝術家獨特的個人風格，同時表達創作者內心的情感世界。

▲ 《抽象畫》系列則展現了青年藝術家採用野獸派風格的創作特色。

LOUDER X星匠無限「夢想無障礙 大聲撐共融」畫展

日期：2025年6月13日至6月22日

時間：上午11時30分至晚上9時30分

地點：大圍圍方3樓328號舖（LOUDER店內）

入場：免費

（特約）