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免費派彩虹糖｜SKITTLES全新Gummies彩虹軟糖登場　7月一連4周末免費派30萬份試食裝

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 44 分鐘前

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熱門 父親節 印度空難 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

SKITTLES全新Gummies彩虹軟糖登場，7月一連4周末免費派30萬份試食裝。

全球知名糖果品牌SKITTLES®推出新品SKITTLES® Gummies彩虹軟糖，以「彈彩虹 嗒彩虹」為主題，推出獨特的「軟、彈」口感與多元口味。此外，SKITTLES®於7月中起的4天週末免費大派30萬份SKITTLES® Gummies彩虹軟糖試食裝，更有機會得到SKITTLES®限量精品，即睇詳情！

SKITTLES彩虹軟糖2大新口味

SKITTLES® Gummies彩虹軟糖在口感上突破傳統，軟彈有嚼勁的質地搭配濃郁果香，每一口都充滿驚喜。產品精心打造兩大風味系列：​

  • 繽紛水果味系列：嚴選白桃、提子、蘋果、芒果、橙子5種鮮果風味，果香純正自然；​
  • 乳酸水果味系列：巧妙融合乳酪與酸甜果香，包含乳酸原味、乳酸士多啤梨、乳酸白桃、乳酸檸檬及乳酸芒果5種獨特口味，層次豐富。
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7月免費派30萬份試食裝 送限量精品

為推廣新品，SKITTLES®將免費派發30萬份彩虹軟糖試食裝，詳情如下：​

  • 活動時間：7月12日 - 7月21日（連續4個週末）​
  • 活動內容：免費派發30萬份SKITTLES® Gummies彩虹軟糖試食裝，現場完成打卡任務，即有機會獲得SKITTLES®限量精品。​
  • 活動地點：有待SKITTLES®官方公布

全港銷售詳情

  • 建議零售價：$11（實際價格以各參與零售商為準）​
  • 銷售點：7-Eleven、Circle K、惠康超級市場、惠康網店、HKTVmall（現已有售）​
  • 即將上架：百佳超級市場、PNS網購（6月19日起開售）​
  • HKTVmall 購買連結：按此

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