免費派彩虹糖｜SKITTLES全新Gummies彩虹軟糖登場　7月一連4周末免費派30萬份試食裝

全球知名糖果品牌SKITTLES®推出新品SKITTLES® Gummies彩虹軟糖，以「彈彩虹 嗒彩虹」為主題，推出獨特的「軟、彈」口感與多元口味。此外，SKITTLES®於7月中起的4天週末免費大派30萬份SKITTLES® Gummies彩虹軟糖試食裝，更有機會得到SKITTLES®限量精品，即睇詳情！

SKITTLES彩虹軟糖2大新口味

SKITTLES® Gummies彩虹軟糖在口感上突破傳統，軟彈有嚼勁的質地搭配濃郁果香，每一口都充滿驚喜。產品精心打造兩大風味系列：​

繽紛水果味系列： 嚴選白桃、提子、蘋果、芒果、橙子5種鮮果風味，果香純正自然；​

嚴選白桃、提子、蘋果、芒果、橙子5種鮮果風味，果香純正自然；​ 乳酸水果味系列：巧妙融合乳酪與酸甜果香，包含乳酸原味、乳酸士多啤梨、乳酸白桃、乳酸檸檬及乳酸芒果5種獨特口味，層次豐富。

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最新影片推介：

7月免費派30萬份試食裝 送限量精品

為推廣新品，SKITTLES®將免費派發30萬份彩虹軟糖試食裝，詳情如下：​

活動時間：7月12日 - 7月21日（連續4個週末）​

活動內容：免費派發30萬份SKITTLES® Gummies彩虹軟糖試食裝，現場完成打卡任務，即有機會獲得SKITTLES®限量精品。​

活動地點：有待SKITTLES®官方公布

全港銷售詳情

建議零售價：$11（實際價格以各參與零售商為準）​

銷售點：7-Eleven、Circle K、惠康超級市場、惠康網店、HKTVmall（現已有售）​

即將上架：百佳超級市場、PNS網購（6月19日起開售）​

HKTVmall 購買連結：按此

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