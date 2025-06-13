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金秀賢金賽綸︱金秀賢遭廣告商索償　135億韓圜首爾豪宅遭扣押

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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金秀賢遭廣告商索償，135億韓圜首爾豪宅遭扣押。

【金秀賢 / 金賽綸 / 橫豎研究所】曾演電影《殺手代父》的金賽綸在今年2月陳屍住所，終年24歲。在自3月10日起，遺屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」公開金賽綸在15歲開始與主演《淚之女王》的人氣偶像金秀賢拍拖6年的證據。

現年37歲金秀賢在事件曝光後隔一段時間，在3月31日才親現身記者會道歉一直隱瞞戀情。同時，金秀賢事務所澄清二人由2019年夏天到2020年秋天交往，強調女方當時已成年，之後其後金秀賢入稟控告「橫豎研究所」及金賽綸遺屬誹謗。

可是，金秀賢已因此事件形象插水要全面停工，此外所有代言廣告下架。不過風波未因此平息，因金秀賢恐要負擔高達逾億韓元的賠償金。

金賽綸逝世｜金秀賢神隱多時終現身開記者會　爆喊認與金賽綸交往：很多人因我受傷

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金秀賢金賽綸︱首爾豪宅被扣押

據韓媒報道，金秀賢代言的醫學美容儀器品牌Classys，去年起用他代言旗下醫美儀器Volnewmer，在爆出醜聞後終止合作。廣告商稱尚未收回30億韓圜（約1700萬港元）酬金及賠償，在今年5月8日向法院申請扣押金秀賢名下物業。

金秀賢持有3個物業，首爾東區地方法院受理該訴訟，並扣押金秀賢其中一個市值約135億韓圜（約7,793萬港元）、位於首爾城東區聖水洞的Galleria Foret豪宅。據報，金秀賢在2013年以40.2億韓圜（約2300萬港元）購入該單位。

金秀賢所屬事務所承認他其中一個物業被扣押，但透過律師反駁稱：「雖然廣告商指控金秀賢違反廣告合約，但這一切是源於橫豎研究所捏造的對話紀錄與錄音檔，我們對法院將這類不實資料納為依據深表遺憾。」強調「橫豎研究所」提出與金秀賢相關的指控並非事實，呼籲法院迅速對橫豎研究所進行調查與懲處，認為只要通過調查便能公開真相，並可恢復金秀賢的聲譽，廣告商便沒理由繼續追討賠償，故希望盡快還他清白，「橫豎研究所」應為此負上全部責任，同時會全力配合法律程序。

在另一方面，金秀賢日前亦申請扣押「橫豎研究所」代表金世義名下的兩間寓所。

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