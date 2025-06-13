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印航空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵

【印航空難／印度航空／波音客機／奇蹟生還】印度古加拉特邦（Gujarat）艾哈邁達巴德（Ahmedabad）12日發生空難。印度航空（Air India）一架波音787-8客機在起飛不久後墜毀，當時警方認為機上242人恐全數罹難，但最終確認有1名40歲的英國公民倖存，是該失事班機唯一生還者。

綜合外媒報道，失事墜毀的印航編號AI 171航班，原定12日下午從艾哈邁達巴德（Ahmedabad）飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），機上有包括2名機師在內的12名機組人員，230名乘客包含169名印度人、53名英國、1名加拿大人，以及7名葡萄牙人。

然而，飛機在起飛後不久，就墜毀在阿默達巴德機場附近的住宅區。印度民航局表示，班機於當地時間下午1時39分從23號跑道起飛，在出事前曾向航空管制塔（ATC）發出「MAYDAY」求救訊號，可惜之後便沒有任何回應；當飛機訊號消失時，高度僅離地625英呎。

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40歲乘客奇蹟生還

據現場畫面顯示，飛機殘骸起火，機場附近滿佈黑煙，消防人員在現場灌救，搜救行動持續進行中。警方稍早認為，機上242人應該全部罹難，但艾哈邁達巴德警局長馬力克（G.S. Malik）透露奇蹟出現，1名40歲英籍印度裔男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）幸運生還：

警方在11A座位上發現一名倖存者。這名倖存者被送往醫院，正在接受治療。目前無法確定遇難人數。由於飛機墜毀在居民區，死亡人數可能還會增加。

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拉梅什是該失事班機唯一生還者，目前住普通病房，胸部、眼睛和腳有撞擊傷。據悉，他在英國倫敦生活20年，與妻兒同住。奇蹟生還的拉梅什在接受當地媒體訪問時指出，他近期與45歲哥哥阿賈伊（Ajay Kumar Ramesh）回印度探親，逗留數日後同搭乘此班機返英，但兄弟兩人坐在不同排；目前哥哥則下落不明。

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染血憶驚悚瞬間：四周都是屍體

拉梅什回憶，在飛機起飛30秒後，就聽到一聲巨響，然後飛機就墜毀。事發當下他手裡還握著登機證，上面清楚顯示他的座位是11A：

一切都發生得太快。當我回神後，四周都是屍體，我很害怕，站起來就跑，周圍都是飛機碎片。有人抓住我，把我塞進救護車，然後帶我到醫院。

不過，拉梅什並不知道自己是如何離開飛機。醫院表示，拉梅什的情況不算十分危急，傷勢並不嚴重，可能會在未來幾日內出院。醫生也表示，拉梅什無法依序回憶起完整的事發情況。

先前印度警方曾表示，墜機事故造成至少290人死亡。目前，警方在墜機事故現場已發現265具遺體，死亡人數可能會進一步上升。印度航空公司在聲明中指出，機上的242人中有241人已確認死亡，唯一的倖存者正在醫院接受治療。

印度民航部長在社群媒體發文表示，墜機事故發生後，印度航空事故調查局(AAIB)已根據國際民航組織(ICAO)制定的國際協定啟動正式調查。另外，美國和英國的航空官員也正在派遣調查人員協助調查墜機事件。

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