三八｜黃浩然教連詩雅婚姻保鮮法　新手媽媽Shiga讚陳家樂是神隊友

音樂劇《三．八》正於西九戲曲中心大劇院上演，探討不同年齡的女士對愛情的看法。首演音樂劇的連詩雅（Shiga）和黃浩然於專訪中分享今次面對的挑戰，同樣以家庭為首的二人，大談與另一半的相處之道。

《三．八》是由鄭丹瑞的原創電影劇本，改編成現時音樂劇劇本，黃浩然介紹道作：「這套戲有個主旨，就是相信一切是最好的安排，即希望給一些正能量予大家。

▲ 二人接演音樂劇，自言是很大的挑戰。

除了透過愛情故事或歌舞去製造娛樂性，更希望觀眾看畢後有所得著。譬如我們會透過角色告知大家，有些事要好好珍惜，你現在所擁有的一切，包括另一半或家人。很多時我們常會說第二天再算，如遲些再約家人吃飯，但可能你未必再有這個機會。除了給觀眾娛樂性以外，都會有正能量帶給觀眾。」

連詩雅覺得劇中的愛是很無私。黃浩然補充：「你的角色是，用你的性命去成就老公的成長，母愛是很偉大。」連詩雅指：「整個概念就是要珍惜眼前人。」

▲ （曾耀輝攝)

劇中的黃浩然和連詩雅分別飾演家朗和雯女，Shiga表示：「我們那條線相對是很生活化，所以相信很多人都會有共鳴及有所領悟。」黃浩然亦覺得他們的故事線很貼地。「就算未做過父母的人都會感受到，這部戲有18、28、38歲，就算我是超過38歲的人，再看回18歲的部分，都會有共鳴，因為我經歷過，劇本將人物描寫得很好。」

音樂劇大談18、28、28歲女性的愛情觀，連詩雅回想過去的自己：「我10多歲時絕對不如Chantel（姚焯菲）般成熟。」黃浩然指10多歲的自己尚未入行：「那時我甚麼也不懂，Chantel直情是勁到不得了！原來她13歲已經參加比賽，已入行5年，但仍有少女的那種純真，她跟Tiger（邱傲然）排戲時，有些位置二人都會臉紅、怕醜。」

▲ （曾耀輝攝)

來到現在，已榮升父母的黃浩然和連詩雅，分享與另一半的相處之道及家庭生活。黃浩然謙稱：「我都仍在學習中，與太太沒有一刻想過放棄，就算不開心、吵架，大家都會一起去解決，既沒想過要分開，就會一直走下去。當你有一刻想分開，那便很大機會『領嘢』。」連詩雅問：「如何去維持和保鮮呢？」黃浩然直言：「嘩！好難的，有小朋友後，整個家庭有很多時間都給了孩子，兩個人的關係可能會淡了，有很多需要去維繫。不用開工時，我會有很多時間留家，可能趁小朋友睡覺後便與太太聊天。其實沒甚麼特別，我很相信緣份只要彼此肯維持，便可以走下去。」

連詩雅贊成道：「我剛剛結婚不久，這一刻仍然是honeymoon period，但我很認同浩然所說，你只要不去想離婚是一個option，就永遠是沒有這個選擇，有甚麼事就想解決方法。我很不想去經歷離婚這件事，因為我爸爸、媽媽都有離過婚，所以更希望有甚麼事二人嘗試『拆掂』它。」

▲ 升任新手父母

黃浩然大讚太太是神隊友，自嘲是豬隊友。「我有很多不足，如衝動、不懂為人設想、自私自利......她經常提點我。」連詩雅則指陳家樂是其神隊友。「其實我們也在學習中，作為新手媽媽有很多不懂的地方，便一起學習，互補不足。我們會分配不同崗位，他負責為大事情作決定或打江山，我可能處理一些較為『濕星』的事。」愛女Camila現時10個月大，Shiga透露想讓女兒試試游泳、做baby gym。「趁小時候嘗試更多，去發掘自己真正的興趣，爸爸也會很配合。」

以家庭為首

談到好丈夫、好太太的必備條件，黃浩然認為：「以家庭為首位、照顧家人，做所有事都以家庭為先，我覺得這是很重要。我老婆是比較誇張，即使她不吃也會給兒子吃。身邊有些朋友，是對外人比家人好，可能見家人的時間較少，我覺得好丈夫具備的條件就是以家庭為先，一個善良的人，懂得怎樣去尋開心，不一定是物質上所給予的開心。無論處於甚麼環境，順境、逆境、有錢、沒錢，總之在這個家庭便是開心的。」

▲ 黃浩然大讚太太是神隊友，自嘲是豬隊友。

連詩雅很認同要將家庭放於首要的位置。「學懂不要將所有事情理所當然化，無論是男對女或女對男也是。」黃浩然坦言：「我都會當作是理所當然，但感恩心很重要。」連詩雅謂：「有些事不可以當成奉旨，我有時都會提自己或老公。很簡單，每次煮飯後，我先生都會說『辛苦你啦』，我覺得這是一個gesture。或是我先生接我放工，我都會說『多謝你』、『辛苦你啦』。我覺得這並非是『行』，是很好簡單去讓另一個人明白，我知道這不是奉旨，你是特登去做一件事是去方便我，所以我要appreciate你這個舉動。」

原來，黃浩然的太太也經常提點他。Shiga續道：「通常都是女生提男生，但我有時都會忘記，這其實是一個尊重，這個世界沒有人天生出來是要為你服務，所以不論就算結了婚也好，對爸爸、媽媽、小朋友，沒有人是奉旨，或幫你做任何事，所以一定要有appreciation。這不僅僅是夫妻，任何關係懂得這樣去對待就會更長久；還要做一個好人，我都希望我和先生可以做一個好人，做一個好的榜樣給自己的下一代。」

髮型：DY（黃浩然）、kateshek @artifylab（連詩雅）

化粧：Terence C.（黃浩然）

服裝：bonbom & tonywhack @lanecrawford（連詩雅）

