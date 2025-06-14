父愛爆棚｜TVB甘草放棄退休供愛女讀英國碩士　67歲再續約拍劇搏殺：做到74歲都得！

【李成昌/TVB甘草】67歲的TVB甘草演員李成昌入行46年，演出過不少經典配角，近日他宣布與無綫續約兩年，更大讚公司條件優厚有誠意，有150個騷兼劇接劇！李成昌堅持拼命搵錢，因為要供24歲的女兒在英國攻讀兩個心理學碩士學位，當中學費絕不便宜，足見他相當愛錫女兒！

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偉大爸爸李成昌｜43歲老來得女錫到燶

李成昌從影多年，2012年在《萬千星輝頒獎典禮2012》獲頒發「傑出演員大獎」，肯定及嘉許他在演藝圈中的貢獻及付出。2020年，李成昌憑劇集《反黑路人甲》「呂家昌」一角入圍《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳男配角」，至近年兼任無綫藝員訓練班導師。

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家庭方面，李成昌在1993年與任職銀行主任的妻子結婚，至2001年女兒出世，算是老來得女，因此李成昌非常愛錫女兒，他講過只要能力範圍內可以做到的，都會盡量滿足女兒。在女兒14歲半的時候，因《哈利波特》而嚮往英國的古堡校園生活，於是李成昌為女兒圓夢，送她到英國讀書，他曾表示：「其實仲有一個原因，就係佢喺香港讀書壓力好大，成日為讀書嘅事同媽咪嗌交，我唔想佢哋影響母女關係，所以咪提議不如畀個女出國讀書。」

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偉大爸爸李成昌｜拼命賺錢供24歲女兒英國讀碩士

如今女兒已24歲，但仍在英國攻讀兩個心理學碩士，已屆退休年齡的李成昌，為了女兒的學費，惟有慳自己，甚至希望女兒繼續讀完博士課程。為了賺得更多收入，李成昌早前透露與無綫續約兩年，還大讚公司待遇不錯，又講到明想做到74歲：「我現在快70歲，做到74都還行吧！」

雖然要努力工作賺錢，但李成昌近日都不忘偷閒遊山玩水，去了北疆享受大自然風光，他分享多張在北疆觀景的照片，見到他狀態不俗，站在草原上雙手舉V，笑容滿面心情大好！

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