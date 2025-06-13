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流產風險｜35歲林芊妤懷孕四個月陷流產風險　T21測試異常羊水穿刺後滲漏

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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35歲林芊妤懷孕四個月陷流產風險，T21測試異常羊水穿刺後滲漏︰跌至地獄感覺。

【林芊妤/Coffee/流產/T21/羊水穿刺】35歲林芊妤（Coffee）懷孕四個月，卻因胎兒T21測試結果異常及羊水穿刺後持續漏羊水，陷入流產風險的煎熬。從懷孕的喜悅到心情跌至谷底，她坦言這次懷孕「身心俱疲」，甚至形容自己「跌至地獄」。

Coffee林芊妤相隔6年喜懷二胎。

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林芊妤懷孕｜懷二胎的喜悅與挑戰

林芊妤早前在社交平台分享懷第二胎的喜訊，然而，無創胎兒DNA檢測（T21測試）發現胎兒13號染色體（帕陶氏症，T13）異常，可能導致寶寶出現兔唇、多指畸形、智力問題，甚至存活不到一歲。這消息讓她壓力爆棚，淚流滿面，更坦承可能患上產前抑鬱。在另一位醫生建議下，她提早進行胎兒結構檢查，報告顯示無明顯異常。為求安心，她決定重做T21測試並冒流產風險進行羊水穿刺。

林芊妤懷孕｜六年後的第二胎 心情天壤之別

林芊妤在文中傷感地表示，六年後迎來第二胎，預產期竟與第一胎相同。回想第一胎時，她自由自在，2018年6月12日懷孕四個多月仍在爬山，36週時還在教瑜伽，身體狀況極佳。然而，這次懷孕卻截然不同。從初期便出現出血，醫生叮囑她不能運動，她以為熬過前三個月會好轉，沒想到挑戰才剛開始。

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林芊妤懷孕｜染色體檢測反覆波折

首次T21驗血報告顯示異常，醫生告知胎兒可能有T13染色體「邊界」（borderline）問題，這讓林芊妤心情跌至谷底。隨後，她又進行Nifty和T21檢測，結果同樣異常，醫生仍懷疑T13問題。她形容自己「從谷底跌到死刑般的絕望」。

其後，她立即安排早期胎兒結構檢查，醫生表示未見明顯異常。等待十天後，美國Panorama基因檢測報告終於顯示所有染色體正常，結果為「陰性」（negative）。她激動地說：「那一刻，我感動得哭了出來。」

林芊妤懷孕｜重驗T21結果陽性

儘管Panorama報告正常，林芊妤心情仍無法平復。她提到一位朋友的孩子因20% T13問題，出生後才發現異常，這讓她當晚失眠。第二天，她與醫生商量後決定再次驗T21報告，以消除疑慮。幾天後，結果顯示T13「陽性」（positive），她形容心情「從死刑跌至地獄」。

最終，她選擇進行羊水穿刺，認為「不能帶著賭博和僥倖的心態繼續懷孕，這對寶寶不公平，我不願讓他受苦」。然而，羊水穿刺後，她持續出現羊水滲漏，醫生警告有流產風險，建議臥床一週避免活動。對於平時好動的她，這段時間格外煎熬。

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林芊妤懷孕｜身心俱疲仍抱希望

這次懷孕讓林芊妤心力交瘁，她坦言：「這次的經歷真的把我嚇怕了，感覺身心俱疲。」無論寶寶能否順利出生，她都不願再次經歷如此痛苦。現在，她不再在意能否運動，只希望寶寶健康出生。她感謝親友的關心與安慰，表示「在最失落時，才明白自己有多幸福」。

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