好賭母親｜65歲好賭母親與上海男相識　戀愛半年要閃婚女兒憂心被騙

話說父母和家庭是子女的避風港，但並非人人都能如此幸運，遇到「不靠譜」的父母甚至會是子女人生中的「絆腳石」。

近日，有港女在香港討論區發帖訴苦，稱自幼被好賭成性媽媽扔給外婆照看，自己另組家庭又在斥利益；自幼就缺少母親的關心和愛護，而成年後對方還找她借錢還賭債；近來已65歲的母親忽然表示要與剛認識半年的內地男子結婚，她擔憂事有蹊蹺，故詢問網民自己應該如何應對。

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好賭母親｜女兒做手術母親過海賭博

樓主以「有個生活同感情生活一團糟的母親」為題發帖訴苦，稱4歲時父母離異，母親把她交給外婆照顧後便和第二任丈夫結婚生子，多年來對她的關心甚少；但母親曾遭第二任丈夫控告打人被拘留，最終還是樓主為其保釋；近年二人離婚。

樓主稱母親有賭錢的習慣，她幼時生病需做手術，身旁自幼外婆和姨母陪伴，而母親則是去澳門賭錢，這令她感覺「（母親）根本冇將我放喺心」。

▲ 母親好賭，樓主自幼缺少母親的關愛與呵護。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

好賭母親｜多次向女兒借錢還賭債

待樓主長大後，母親還致電向她借錢還賭債，「又喊，又話要死」令樓主擔心，故拿出自己辛苦攢的錢替母還債；她後來得知，母親竟將外婆留下的遺產全放在了賭桌上輸得精光。

近幾年樓主與母親幾乎斷了往來，而母親再次聯繫她又是因為要借錢還賭債；樓主拒絕後被指責「不孝、無量心」，還騷擾其丈夫，樓主迫於無奈再次幫忙。

好賭母親｜擬與相識半年上海男閃婚

近期樓主再次收到母親的消息，65歲的母親稱準備與相識「唔知有冇半年」的上海男子結婚，對方同樣經歷過兩段婚姻，目前是離異狀態；男子稱在求婚後有名分才會與其家人見面。

樓主對此不解「需要咁急咩？唔明點解婚前唔見得人」，認為此事「唔單純」，雖然母親「冇錢俾人呃」，但她還是擔心母親會上當受騙，故詢問網民「請問我應該點做？」。

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好賭母親｜網民紛紛提建議

此事引起網民熱議，批評樓主母親好賭，不關心孩子，並建議樓主不要阻止和干涉母親，「點做人老母」、「似你媽咪會呃人錢多啲」、「佢要結婚你又阻唔到，由得佢囉，下次欠債有佢老公孭了」、「搵到長期飯票，你應該恭喜佢」、「佢都65，自己想點咪由得佢」、「無錢俾卜呃，就無乜特別損失」、「做手術去咗澳門賭錢，俾我2018年就已經唔會借唔再聯絡」、「何必仲來往」。

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