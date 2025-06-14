  • 27°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

好賭母親｜65歲好賭母親與上海男相識　戀愛半年要閃婚女兒憂心被騙

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

65歲好賭母親與上海男相識，戀愛半年要閃婚女兒憂心被騙。

話說父母和家庭是子女的避風港，但並非人人都能如此幸運，遇到「不靠譜」的父母甚至會是子女人生中的「絆腳石」。

近日，有港女在香港討論區發帖訴苦，稱自幼被好賭成性媽媽扔給外婆照看，自己另組家庭又在斥利益；自幼就缺少母親的關心和愛護，而成年後對方還找她借錢還賭債；近來已65歲的母親忽然表示要與剛認識半年的內地男子結婚，她擔憂事有蹊蹺，故詢問網民自己應該如何應對。

黃昏戀｜單親港女購綠置居落訂12萬　媽媽欲邀新男友同住惹女兒憂愁

好賭母親｜女兒做手術母親過海賭博

樓主以「有個生活同感情生活一團糟的母親」為題發帖訴苦，稱4歲時父母離異，母親把她交給外婆照顧後便和第二任丈夫結婚生子，多年來對她的關心甚少；但母親曾遭第二任丈夫控告打人被拘留，最終還是樓主為其保釋；近年二人離婚。

樓主稱母親有賭錢的習慣，她幼時生病需做手術，身旁自幼外婆和姨母陪伴，而母親則是去澳門賭錢，這令她感覺「（母親）根本冇將我放喺心」。

母親好賭，樓主自幼缺少母親的關愛與呵護。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

好賭母親｜多次向女兒借錢還賭債

待樓主長大後，母親還致電向她借錢還賭債，「又喊，又話要死」令樓主擔心，故拿出自己辛苦攢的錢替母還債；她後來得知，母親竟將外婆留下的遺產全放在了賭桌上輸得精光。

近幾年樓主與母親幾乎斷了往來，而母親再次聯繫她又是因為要借錢還賭債；樓主拒絕後被指責「不孝、無量心」，還騷擾其丈夫，樓主迫於無奈再次幫忙。

好賭母親｜擬與相識半年上海男閃婚

近期樓主再次收到母親的消息，65歲的母親稱準備與相識「唔知有冇半年」的上海男子結婚，對方同樣經歷過兩段婚姻，目前是離異狀態；男子稱在求婚後有名分才會與其家人見面。

樓主對此不解「需要咁急咩？唔明點解婚前唔見得人」，認為此事「唔單純」，雖然母親「冇錢俾人呃」，但她還是擔心母親會上當受騙，故詢問網民「請問我應該點做？」。

點擊圖片放大
+8
+7

好賭母親｜網民紛紛提建議

此事引起網民熱議，批評樓主母親好賭，不關心孩子，並建議樓主不要阻止和干涉母親，「點做人老母」、「似你媽咪會呃人錢多啲」、「佢要結婚你又阻唔到，由得佢囉，下次欠債有佢老公孭了」、「搵到長期飯票，你應該恭喜佢」、「佢都65，自己想點咪由得佢」、「無錢俾卜呃，就無乜特別損失」、「做手術去咗澳門賭錢，俾我2018年就已經唔會借唔再聯絡」、「何必仲來往」。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
超高齡孕媽｜58歲陳麗麗高齡求子曾自我質疑　黃澤鋒成精神支柱：兩個人一條心點都撐到尾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

黃昏戀｜單親港女購綠置居落訂12萬　媽媽欲邀新男友同住惹女兒憂愁
00:06 2025/06/04
黃昏戀｜單親港女購綠置居落訂12萬　媽媽欲邀新男友同住惹女兒憂愁

你可能感興趣

黃昏戀｜單親港女購綠置居落訂12萬　媽媽欲邀新男友同住惹女兒憂愁
00:06 2025/06/04
黃昏戀｜單親港女購綠置居落訂12萬　媽媽欲邀新男友同住惹女兒憂愁
家庭關係 賭博種類 離婚 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵
印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？
梁洛施馬浴柯戀情︱梁洛施不避嫌曬幸福　高調與馬浴柯手拖手甜笑行街
梁洛施馬浴柯戀情︱梁洛施不避嫌曬幸福　高調與馬浴柯手拖手甜笑行街
急症室最長等候時間（06月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月13日 時間16:05）
印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影
印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影