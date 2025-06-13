印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影

【印航空難／印度航空空難／波音客機】印度航空一架載有242人、由印度飛往倫敦的波音787-8夢幻客機，於周四（12日）在西部艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場起飛後不久墜毀，機上僅1名乘客生還。當地媒體報道，罹難者中包括一對印裔醫生夫婦，原本計劃攜3名年幼子女移居英國，未料全家遇難。另有一對結束印度旅程準備返英的倫敦情侶，登機前才上傳影片分享旅行見聞，最終卻命喪異鄉。

印航空難︱印裔醫生一家五口罹難

當地媒體報道指出，同為印裔的醫生夫婦普拉提克（Pratik Joshi）與科米（Dr. Komi Vyas）及其3名子女均在失事班機上，全數不幸罹難。普拉提克獨自在倫敦奮鬥6年，只為讓家人過上更好生活，妻兒則一直留在印度。

他的太太科米任職於印度烏代浦太平洋醫院（Pacific Medical College & Hospital）的內科醫生。經過多年申請準備，近日終於獲准讓家人赴英團聚，太太科米於事發兩天前辭去工作多年的醫院職位，打算帶著3名子女——8歲的女兒米拉雅（Miraya）和5歲的雙胞胎兒子納庫爾（Nakul）與普拉迪特（Pradyut）一起赴英，準備舉家展開新生活。

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周四（12日），普拉提克與科米帶著3名年幼子女，滿懷期待登上這架印航波音「夢幻客機」，起飛前還拍攝全家福傳給親友，相中5人笑容燦爛。未料這竟成最後遺照，一家五口全數在空難中喪生。

他們的同鄉得知消息後，感到非常難過。他們的鄰居提到，這對醫生夫婦不僅專業，還充滿愛心和遠見，深受當地居民敬重和愛戴。一名親友哽咽表示，「他們是一對溫暖又有抱負的伴侶，一心為孩子打造更美好的未來。」

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印航空難︱倫敦情侶登機前告別成永別

另一對遇難的英國情侶傑米（Jamie Ray Greenlaw-Meek）和芬加爾（Fiongal Greenlaw-Meek）在倫敦共同經營精神健康公司，登機前曾發布影片講述印度之行的「神奇體驗」。這對情侶是機上242名乘客及機組員中的53名英國公民之一。

在他們「The Wellness Foundry」公司的IG帳號分享影片中，芬加爾說：「我們在機場剛登機，再見了，印度。」其丈夫傑米隨後開玩笑地提到，將面臨10小時漫長飛行。另一則社交媒體短片中，他們將此旅程形容為「神奇體驗」，並承諾將製作一段精彩影片與粉絲分享。

傑米表示：

我們真的經歷了一段難忘旅程，在這家最棒的酒店度過了最後一晚，享用了最美味的塔利（Thali）美食，為這趟旅行畫下完美句點。

傑米的兄弟尼克（Nick Meek）透露，傑米和芬加爾在印度結束為期10天的靜修之旅後，原定乘搭該印航班機返英。來自伯明翰的尼克說：「我們原本預計他們今晚到家，班機應該在傍晚6點半抵達，然後開車大概到晚上11點，來接他寄養在我媽媽家的愛犬。」

尼克沉痛地表示：「我媽媽現在狀況很不好，這一切對她打擊太大，我們也是幾小時前才得知這噩耗。」

傑米和芬加爾於2022年結婚，他們在IG上分享的照片可見，他們舉行了一場鄉村婚禮和另一場在拉斯維加斯的儀式。

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