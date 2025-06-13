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不敵癌魔｜曾出演《咒怨2》　60歲資深男星齋藤步患膀胱癌病逝　剩半年命帶癌用生命演出【附膀胱癌7大症狀】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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AI 摘要
  • 齋藤步因膀胱癌病逝，享年60歲
  • 齋藤步曾拍攝抗癌紀錄片
  • 齋藤步是演員、導演、亦是北海道理事長

【齋藤步／膀胱癌／抗癌／演藝界】日本資深演員齋藤步在早年確診患膀胱癌，一直積極抗癌且拍攝抗癌紀錄片。最終他不敵癌魔，在周三（11日）清晨病逝，享年60歲。

齋藤步曾出演《咒怨2》、《陰陽師》等多部經典作品和電影，北海道演劇財團於本周三（11日）在官網發布訃聞，齋藤步的葬禮將依照其遺願以私人家庭葬禮形式舉行，未來將另行舉辦公開告別會，供各界人士悼念。

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齋藤步於2021年經醫師診斷罹患「尿路上皮癌」（膀胱癌的一種）。2023年，他被告知膀胱癌已經踏入末期階段，他仍堅持不懈地持續演藝工作，並將自身抗癌歷程拍攝成紀錄片。紀錄片於2023年2月在朝日電視台播出，片中真實記錄了齋藤步面對病魔時的堅強姿態與積極態度，希望藉此激勵更多正在與癌症奮鬥的病友。齋藤步透過鏡頭，展現了藝術家對生命的熱愛與對工作的執著，即使身體承受病痛，依然堅持以自身經驗傳遞正能量。

齋藤步的演藝生涯橫跨電視、舞台與電影等多個領域，代表作品包括《OUT》、《咒怨2》、《陰陽師》、《血與骨》、《K20：怪人二十面相》、《海猿3：最終話》及《雷櫻》等。除了是演員和作家，他亦是一名舞台導演，其精湛演技與多變的戲路，作品深受大眾喜愛。自2020年起，齋藤步擔任北海道演劇財團理事長，致力推動北海道地區的戲劇發展，將畢生精力奉獻給表演藝術。

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