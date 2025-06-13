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凍齡美魔女︱47歲「最強繼母」生蛇留疤毀容　後悔莫及提醒大家做一件事預防

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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「最強繼母」生蛇留疤，後悔莫及。

【楊卓娜 / 最強繼母 / 美魔女 / 香港小姐】2001年參選港姐入行、現年47歲的楊卓娜（Lenna），與「燈箱大王」楊志翹相愛約18年，雖然二人至今未有正式註冊結婚，不過楊卓娜坦言兩人早已以夫妻相稱

她與楊志翹育有女兒楊舒然（豹豹），同時楊卓娜亦對男友與前妻所生的兩個女兒視如己出，彼此關係非常良好，由此被封「最強繼母」，而且因為保養得宜成娛圈有名的美魔女，又被稱「最索繼母」。可是在今年初楊卓娜因為左額潰爛，所以在1月出席萬千星輝頒獎禮時以特別化妝遮疤痕。

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凍齡美魔女︱楊卓娜兩度生蛇

原來當時她第二次生蛇，曾一度以為因為在內地拍劇時被蟲咬所致，於是掉以輕心延誤就醫黃金時間。現在，楊卓娜的左額留下了疤痕，因此她左眼眉毛總有一撻陰影。

楊卓娜在日前於個人IG拍片及撰文提醒大家要注意身體，不要生蛇掉以輕生，否則留下永不磨滅的永久傷害。她首先憶述自己首次生蛇經歷，稱：

第一次生蛇真係好痛，日夜都寢食難安，完全休息唔到，工作大所影響！好返之後，以為生過唔會再生，所以掉以輕心冇去做預防！

接著，她續稱第二次生蛇經歷，亦即今年初的時候發生，表示：

第二次生蛇係啱啱過去嘅新年前，因為又要開直播，又要拍劇，身體過勞，最初以為被蟲仔咬，皮膚敏感，濕疹之類，睇家庭醫生check唔到，延遲咗診治，變成發炎，後來再去睇皮膚科醫生才發現，但係已經細菌感染，現在額頭留有疤痕

最後，楊卓娜苦口婆心稱：

現在想將自己的兩次生蛇經驗分享給大家，希望大家都要正視自己嘅個人健康，休息，同埋最緊要唔好對生蛇有錯誤嘅理解，以為好少事，生完就唔會再生啊，而且要提醒親朋好友，有需要一定要做預防打蛇針。

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