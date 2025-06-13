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結業潮｜旺角日式火鍋店「八幡屋涮涮鍋」6.27結業　推$268終極6小時放題優惠

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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旺角日式火鍋店「八幡屋涮涮鍋」6月27日結業，現推出$268終極6小時放題優惠。

【八幡屋涮涮鍋/旺角火鍋放題/雞煲火鍋】再有火鍋店宣布執笠！位於旺角瓊華中心的八幡屋涮涮鍋主打日式火鍋放題，開業10年收獲大批食客好評。不過八幡屋周四（12日）宣布，將於6月27日結業，八幡屋特別推出$268起的6小時雞煲剌身海鮮火鍋放題，即睇詳情！

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八幡屋涮涮鍋結業｜$268終極6小時放題優惠

八幡屋涮涮鍋於社交平台公布結業消息，指由於租約期滿，將於6月27日結束營業，帖文提到，八幡屋在瓊華中心開業至今10個年頭，感謝食客一路支持，「希望將來有緣再見」。另外，八幡屋推出$268起的6小時雞煲剌身海鮮火鍋放題作為臨別優惠，有興趣的朋友便要把握最後機會。

八幡屋涮涮鍋結業｜網民：希望會再開新舖

結業消息一出，大批網民都留言表示惋惜，不少人都希望店方另覓新址重開，「難得有性價比的火鍋放題，食過幾次都覺得幾好」、「食過幾次唔錯，希望再另覓鋪位開新鋪」、「去過。你們好老實做生意。祝您們以後一切安好」、「會唔會轉頭業主話減租，你哋繼續做啊」。而八幡屋亦回覆網民，指結業「是大環境問題，業主對我哋不錯的」。

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八幡屋涮涮鍋結業｜無限時放題任食和牛海鮮

八幡屋涮涮鍋開業至今10年，主打日式涮涮鍋放題，提供日本A4黑毛和牛、澳洲M5和牛、美國進口牛肉，以及海鮮、生蠔、刺身、壽司任食。近年亦推出無限時放題，性價比甚高。

八幡屋涮涮鍋將於6月27日結業。

八幡屋涮涮鍋

地址：九龍旺角彌敦道628號瓊華中心12樓全層
WhatsApp查詢：6596 6909

圖片及資料來源：八幡屋涮涮鍋@Facebook

更多本港結業店舖：

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