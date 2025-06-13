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親子好去處｜AIRSIDE建構侏羅紀世界 重現電影三大海陸空場景

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 17 分鐘前

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AIRSIDE 聯乘 環球影業 特別呈獻 「《侏羅紀世界：重生》地球極危禁地」。

AIRSIDE與環球影業聯手呈獻「《侏羅紀世界：重生》地球極危禁地」，並於二樓中庭建構侏羅紀世界，將7月1日上映的系列最新電影《侏羅紀世界：重生》當中三大重要場景，以逼真技術於AIRSIDE重現，搶先曝光！

進入「《侏羅紀世界：重生》地球極危禁地」緊張刺激的世界，首先要踏上木吊橋，穿過茂密的樹林，避開泰坦巨龍！泰坦巨龍身長達21米、體重可達30噸，正隱藏於樹林當中！參觀者別被現場只露出頭頸就已經高達3.5米的泰坦巨龍嚇倒，把握機會打卡拍照，然後於安全情況下快速進入第二關卡。

進入「《侏羅紀世界：重生》地球極危禁地」的泰坦巨龍身長達21米，正隱藏於樹林當中！

來到第二關卡，參觀者必須避開水中蟄伏的棘龍，才能安全穿越水潭。棘龍屬於最大型兩棲肉食性恐龍之一，身長可達12米、高逾4米，體重估計高達9公噸。熟悉水性的棘龍以驚人攻擊力破壞碼頭，船隻正慢慢沉入水中，參觀者要於船隻完全沉沒前逃出「龍口」，以免成為棘龍的囊中之物。

來到第二關卡，參觀者必須避開水中蟄伏的棘龍，才能安全穿越水潭。

風神翼龍翼展長達9米，屬於地球史上已知最大型飛行動物之一，牠將鎮守第三關卡。古蹟中央正是翼龍巢穴，當中還有翼龍產下的一堆恐龍蛋！參觀者別驚動正在守巢的風神翼龍，否則會令恐龍蛋破裂，古蹟崩塌，怒火中燒的翼龍更會發出令人頭痛欲裂的可怕叫聲！

風神翼龍翼展長達9米，屬於地球史上已知最大型飛行動物之一，牠將鎮守第三關卡。

AIRSIDE ｘ 環球影業 「《侏羅紀世界：重生》地球極危禁地」
日期：2025年6月27日至7月27日
時間：10am-10pm
地點：AIRSIDE 2樓中庭

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