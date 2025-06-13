公屋熱話｜入息超額須交2.5倍租金呻貴　近6旬公屋住戶：退休定照交貴租？

為確保公屋資源能夠惠及更多人而不被浪費，房屋署對公屋住戶有嚴格的入息及資產限額；超過規定限額的住戶須按要求繳交多倍房租。

近日，有年近60歲的公屋住戶在Facebook「公屋討論區」群組發帖，稱現時與丈夫都還在工作，但因為收入超過規定限額，需繳交2.5倍租金，糾結是應該照樣繳交租金，還是選擇1人先行退休；又稱4,000多元的租金與在外租屋並無太大區別。

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公屋熱話｜入息超額須交2.5倍租金 公屋住戶呻貴

樓主表示，她與丈夫兩人同住公屋，目前都正在工作，而兩份收入之和超過入息限額，需要繳交2.5倍租金，即「4,000及蚊喇」，她糾結是一人先辭去工作退休，還是按要求繳交租金；又指4,000元住公屋相較於在外租屋「平唔到幾多」。

樓主夫婦二人已經56、57歲，所以在面對繳交多倍租金時考慮是否由1人先退休，但他們二人又想一齊再工作幾年而後「齊齊退休」。

▲ 年近60歲的公屋住戶入息超額須交2.5倍租金呻貴，糾結是否提前退休。（《下流上車族》劇照）

公屋熱話｜網民：人心不足蛇吞象

帖文引起網民熱議，紛紛指樓主「身在福中不知福」、「四千蚊都話貴？試吓依家拎四千蚊出嚟睇下依家出面租到咩屋，人心不足蛇吞象」、「我都唔明佢點樣話四千蚊幾蚊同出面差唔多」、「畀到貴租是福嚟」、「朋友同事唐樓冇電梯，劏房一家三口住，夠轉身都6千幾蚊租，好想知四千同出面差不多，租喺邊度租到」。

亦有不少網民給出建議，「咁不如唔好辭工，你很掂都話係爭好多，咁不如出去租樓啦」、「不要想太多，照交2.5（倍），住公屋幾時都最著數，用晒錢就申請綜援」、「60歲就唔使申報，你捱多幾年就ok，儲多個錢傍身，有咩病痛，間公屋都係依靠」。

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