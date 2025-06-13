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醫療事故｜30歲「車模界林志玲」因失眠打牛奶針　意外昏迷19日家屬含淚拔喉離世

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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台灣模特兒蔡語芯施打俗稱「牛奶針」的麻醉點滴後失去呼吸心跳，昏迷19天後家屬含淚拔喉。

【醫療事故/ 牛奶針/ 車模界林志玲/ 失眠】有「車模界林志玲」之稱的30歲台灣模特兒蔡語芯（泡泡），上月25日前往當地整形名醫開設的診所接受舒眠治療，但在施打俗稱「牛奶針」的麻醉點滴後，突失去呼吸心跳，搶救後昏迷19日，家屬周四（12日）下午遺憾拔喉。

綜合台媒報道，蔡女一直有失眠困擾，事發當日在親友推薦下到涉事的診所求醫，接受俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉藥點滴治療。據報，吳姓醫生在施打點滴後便逕自離開診所，只留下沒有護士執業資格的男助理在場。然而注射過程中卻出現問題，原本一秒一滴的劑量疑似因為點滴設置適當而導致速度加快，在短時間內疑加大麻醉劑量。

不久後，蔡女的醫療監測儀器發出警告聲，顯示她陷入昏迷、生命跡象下降。在場的男助理曾為她進行心肺復甦，但她的相關生理指數持續下降，失去呼吸心跳，診所叫救護車將她送院搶救，後送進深切治療部（ICU）留醫。

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蔡女經搶救後雖恢復生命跡象，但仍昏迷不醒，且昏迷指數僅有3（即處於深度昏迷狀態），昏迷19天後，家屬最終在周四（12日）下午決定拔喉。

報道指，當地警方將報請台北地檢署相驗，而轄區大安警分局已於6月1日搜索涉事診所，查扣手機等證物，並將涉事吳姓醫生帶回釐清相關案情。後續報請台北地檢署指揮偵辦，將朝過失致死罪嫌方向，偵辦吳醫生及男助理兩人。

醫療事故｜牛奶針可用作治療「大白肺」

關於牛奶針的應用，台灣胸腔內科醫生蘇一峰近日就在個人Facebook專頁發文，指出重症醫生在治療「大白肺」病人時，會使用牛奶針讓病人呼吸減少，讓肺好好休息，並表示「治療大白肺用的牛奶針劑量是舒眠的10倍、100倍以上」，但只要好好插喉支持著呼吸，就不會出事。「大白肺」是指嚴重肺炎導致呼吸困難的狀況，當肺炎嚴重時，肺泡內會積滿痰液與發炎的水，使空氣無法進入交換氣體，導致病人血氧驟降，當血氧飽和度下降到89以下即進入缺氧狀態。如未及時處理，可能在幾小時或半天內造成心跳呼吸停止死亡。

蔡女因睡眠障礙而選擇施打牛奶針，對此蘇一峰就強調，牛奶針不應該被用作助眠用途，施打時一旁必須備有急救器材，以防發生呼吸停止時能立即進行插喉急救。

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更多相關報道：醫療事故｜女模特兒長期失眠求醫　打「牛奶針」當場昏迷入ICU　真正身分曝光【附醫生拆解麻醉風險】

醫療事故｜牛奶針屬第四級毒品

韓國影帝劉亞仁於2023年因涉嫌濫用異丙酚（Propofol）、吸食大麻、可卡因等8種藥物及毒品而遭警方調查，本港麻醉科專科醫生凌偉業曾接受記者訪問指，異丙酚是現代麻醉醫學其中一隻會經常使用的藥物，主要用作麻醉和鎮靜用途，當中包括為病人進行監察麻醉 、全身麻醉，也會為深切治療部病情嚴重的病人注射，減輕他們痛苦。由於Propofol某程度上可以把過往的麻醉方法、效果等整合，應用範圍大增，加上生效及散藥速度快，因此被視為近代最有用的麻醉藥之一。

一般進行麻醉時注射劑量必須由麻醉科專科醫生度身制訂 ，並不是固定的分量，會根據手術情況及病人身體狀況隨時調校。作為一款液體藥物，Propofol因為藥物性質關係需要大量油分作為乳化劑用於液體儲存，因此必須透過靜脈注射方式注入體內，加上外觀呈奶白色，故又俗稱「牛奶針」。

凌偉業醫生介紹指，透過麻醉劑麻醉身體一般可分為5個階段，病人或會出現以下情況：

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1. 輕量放鬆

2. 或呈興奮、亢奮狀態、甚至短暫失控的狀態

3. 輕量抑壓，達輕微如安眠藥以及鎮靜劑效果

4. 達中至深層麻醉效果，呼吸、心跳等機能開始受影響

5. 已達全身麻醉效果，呼吸、心跳減慢，病人需插呼吸管，協助生命支援等

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