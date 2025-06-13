女神配對計劃︱曾展望葉蒨文約會撐枱腳率先睇　GM一句話令女神冧爆即場撒嬌

【女神配對計劃 / 曾展望 / 葉蒨文】TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，為TVB五位單身女神葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）及羅毓儀（Yuki）公開搵男友，上周日（6月8日）首播後成網絡熱話。

當中曾展望（GM）勇敢現身《女神配對計劃》向心儀女神葉蒨文（Sophie）表白，更成焦點，甚至傳二人已是情侶並已同居，不過曾展望與葉蒨文回應否認傳聞。

葉蒨文及曾展望在後晚（6月15日）播出《女神配對計劃》第二集中繼續會有不少甜蜜互動。女神與參加的男士配對成功後的首輪「約會」內，每位女神會獲得與自己3位心儀男士共晉晚餐的機會。

不過她們不但要同一時間與3位男士進餐，製作組還將飯枱設計成三角形，意指被安排坐在中央位置的女神，整餐飯都會被三位男士重重包圍。

女神配對計劃︱葉蒨文收大量DM 當中一個留言令女神哭笑不得

▲ 《女神配對計劃》

女神配對計劃︱葉蒨文向曾展望撒嬌

在這輪第一位出場的葉蒨文，雖然全程落力搵話題兼搞氣氛應付這個尷尬場面，但一句「死喇，我唔知望邊」已充份展現不知所措面。

不過當GM步入會場後，葉蒨文即時回復輕鬆自如狀態，並半帶開心及興奮向GM打招呼：「Hello，曾展望！」

GM亦識做地大讚葉蒨文：「好靚喎你今日！」豈料卻換來葉蒨文撒嬌責問：「平時唔靚咩？」眼見葉蒨文與GM已旁若無人打情罵俏，到底Sophie組別另外兩名參加者會如何招架？

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