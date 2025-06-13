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深圳麥當勞博物館｜免費入場！深圳麥當勞博物館開幕　懷舊玩具+巨型打卡位+派對屋逐格睇

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

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深圳首間麥當勞博物館開幕！

【深圳麥當勞博物館】麥當勞粉絲集合！中國首間麥當勞博物館「麥麥博物館」已於6月1日正式進駐深圳福田，免費開放予市民參觀。作為全球第4間的麥當勞博物館，館內以「童心懷舊」為主題，不但設有巨型打卡裝置，還展出開心樂園餐的經典玩具以及90年代生日派對屋，喚醒各位美好童年回憶！

深圳麥當勞博物館｜深圳「麥麥博物館」開幕 市民免費入場

深圳福田「麥麥博物館」作為全球第4間麥當勞博物館，已於6月1日免費開放市民入場參觀！博物館位於深圳福田區A park，乘搭地鐵至梅林站A出口即可抵達，非常方便！

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深圳麥當勞博物館｜重現90年代生日派對屋

博物館還復刻了90年代生日派對屋，重現當年的餐盤、彩球、布置、牆上壁畫等。喜歡打卡的大家更可以到麥當勞主題影相機，有4款麥當勞市題四格邊框選擇，場內也可以購買到多個周邊商品，如深圳限定徽章、復刻玩具等。現透過麥當勞微信小程序購買麥麥博物館套餐，即可獲一份套餐（包含中可樂、中薯條、麥辣雞翅）、紀念版麥麥博物館門票一張以及抽獎券。

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深圳麥當勞博物館｜多個巨型打卡位  展示經典玩具

博物館以「童心懷舊」為主題，入口處有標誌性的「M」字型黃色樓梯，外牆佈置了多個巨型打卡裝置，如麥樂雞、巨無霸、薯條等，其中少不了深入民心的麥當勞叔叔長櫈，讓大家與麥當勞叔叔一同合照。

館內以「時光隧道」的設計，展示品牌由1990年至2025年的變遷故事，大家還可以見到深圳首間麥當勞的舊照片、員工制服演變以及早期餐單等，極有欣賞價值！另外還展出了多個全球限量展品，包括開心樂園餐經典玩具、麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛等麥當勞吉祥物，也有多款聯乘系列及歷年包裝設計等！

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