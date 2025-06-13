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印度航空空難｜失事一刻影片曝光　機頭一度拉升未果直撞醫學院　5名醫科生喪命極慘烈

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 7 分鐘前

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【印度航空／空難／飛機／失事】印度航空一班客機昨日（12日）起飛約兩分鐘後，突然垂直下降，直撞當地一間著名醫學院學生宿舍後引起巨大爆炸，5名醫科生喪命極慘烈，事故造成地面及飛機逾293人死亡，而失事影片及宿舍後續影片曝光，驚見飛機殘骸四散、機身卡於牆上，現場一片凌亂。

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綜合印媒及《NDTV India》報道，印度航空AI171航班一架波音787-8「夢幻客機」，於本12日當地時間下午1 時47分自印度艾哈邁達巴德機場起飛，目的地為英國倫敦蓋特威克機場。未料飛機起飛不久後，便以每分鐘475英尺的垂直速度下降，最終墜毀於機場圍欄外的Meghani Nagar地區，撞擊點為當地著名醫學院B.J. Medical College學生宿舍，引發巨大爆炸與火勢。

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印度航空空難｜墜機一刻影片曝光 全機僅1人生還

根據民眾拍下的失事影片可見，飛機起飛初期平穩前進，但爬升過程中動力明顯不足。

空難驚險一刻曝光，專家分析慘劇成因（點擊圖片閱讀詳情）：

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印度航空空難｜飛機撞醫學院宿舍 現場慘烈狀況曝光

據印度警方統計，機上242人中，僅一名英國籍乘客生還，而醫學院B.J. Medical College學生宿舍遭到撞擊後，約有4名本科生和1名研究生死亡，ALL FMG協會則貼出受傷學生的名單，顯示至少有31人受傷。

據全印度醫學協會聯合會（FAIMA）及網民於X發文及相片可見，現場建築物撞成了廢墟，機身卡在建築物上，現場四散殘骸及屍體，部分遇難者全身被燒成黑炭，肢體扭曲，身上還纏着安全帶，有目墼者形容現場「到處都是屍體和墜毀飛機的殘骸」，場面令人心痛。

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資料來源：X@whyyoutouzheleNDTV India

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