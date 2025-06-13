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親子好去處｜啟德帝盛酒店周末設寵物友善樂園 adidas天際瑜伽工作坊提升健康身心

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

毛孩可免費暢玩全新打造的「The Pawsome Playground」戶外遊樂區。

香港啟德帝盛酒店將呈獻健康生活與家庭共聚的特色體驗！酒店空中酒吧 Jin Bo Law 將聯乘adidas於6月21日及7月5日舉辦瑜伽活動，慶祝國際瑜伽日；而西班牙川菜餐廳 Siete Ocho 的戶外用餐區，則於六月逢週末化身寵物友善樂園「The Pawsome Playground」。

適逢國際瑜伽日，空中酒吧 Jin Bo Law 再次與 adidas 攜手合作，於 6 月 21 日及 7 月 5 日推出天際瑜珈活動，在維多利亞港天際線的映襯下，透過瑜伽昇華身心靈，瑜珈愛好者萬勿錯過。活動費用為每位港幣$800，由 adidas 瑜伽教練 Sandy To 帶領一小時課程，結合肢體伸展與靜心冥想，費用已包括價值港幣$400 的健康輕食拼盤及消暑飲品，讓賓客在動靜之間感受九龍臨海區的獨特活力。

每班僅限 20 位參加者的小班教學，讓客人於頂樓池畔露台隨導師緊貼引導下完成一系列瑜伽體式，同時盡覽維港全景，課後可享用滋養身心的健康小食。賓客亦可附加港幣$300，盡情享用兩小時酒店頂層無邊際泳池及健身中心，延續健康心靈之旅。參加者更可於 adidas 啟德零售館分店尊享獨家正價貨品八折優惠。

適逢國際瑜伽日，空中酒吧 Jin Bo Law 再次與 adidas 攜手合作，於 6 月 21 日及 7 月 5 日推出天際瑜珈活動。

一眾愛寵客人可於坐擁啟德體育園景致的戶外用餐區享用美食，毛孩則可免費暢玩全新打造的「The Pawsome Playground」戶外遊樂區，專設寵物滑板、跳圈、滑梯、嬉水池及敏捷訓練設施，讓狗狗們盡情放電。

此外，每隻寵物均可免費享用由酒店精心準備的寵物餐點，選用新鮮健康的食材，讓全家大小都能共享愉快的用餐時光，締造溫馨難忘的親子與寵物共聚回憶。用餐區毗鄰精心佈置的園藝空間，人寵皆可沉浸於臨海區的活力與悠閒氛圍中，共創難忘回憶。

Mind & Body - Yoga powered by adidas
日期及時間： 2025 年 6 月 21 日 10am-11am ；2025 年 7 月 5 日 9am-10am（星期六）
地址：香港九龍啟德承啟道43號啟德帝盛酒店15樓

Siete Ocho 戶外寵物同樂餐飲體驗
日期： 2025年6月 14-15、21-22、28-29日（星期六至星期日）
時間： 12pm-9pm
預約連結： https://www.dorsetthotels.com/dorsett-kai-tak/deals-offers/pawsomeplayground.html
地址： 香港九龍啟德承啟道 43 號啟德帝盛酒店 2 樓
電話： 3528 8200

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餐廳情報 商場活動 啟德零售館 Kai Tak Sports Park Mall Adidas 好去處 啟德 啟德體育園 瑜伽 酒吧 餐廳

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