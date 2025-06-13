腸道健康｜4種屁味測健康　聞到1氣味速求醫　醫生警告：消化系統出事【附屁味測健康指標】

【放屁／消化系統／消化問題／腸道疾病】放屁乃是人之常情，但氣味變化可能暗藏健康警號。台灣有醫生指出，放屁如果出現這種氣味，可能是消化系統出問題，建議速求醫找出病因。即使是無聲無味的屁，亦不代表身體無恙，反而與飲食的陋習有關。

放屁｜屁味暗藏健康警訊 出現1氣味應速就醫

台灣大腸直腸外科醫生陳威智在其Facebook專頁發文，指出放屁是人體正常生理現象，但氣味變化可能反映健康問題，不同屁味代表不同健康狀態，與其怕尷尬一味忍住，反而應留意氣味變化，及早發現潛在問題。

以下是4種常見屁味與對應健康狀況：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 臭雞蛋味：攝取過多紅肉、蛋類或乳製品等蛋白質，導致腸道菌叢失衡、消化不良。 臭酸味：可能因攝取過多加工食品，反映腸道發炎、腸躁症或長期便秘問題。 無味但頻繁：顯示吞入過多空氣、腸胃蠕動過快，或與壓力大、暴飲暴食有關。 腐敗油耗味：消化道出問題

陳威智提醒，當聞到「腐敗油耗味」時，可能是消化系統出現問題的重要徵兆，建議盡快就醫檢查。此外，放屁頻率突然增加或伴隨其他不適症狀時，也應提高警覺。雖然公共場合放屁可能造成社交困擾，但從健康角度而言，適當排氣反而有助維持腸道健康。

放屁｜醫生拆解3大放屁成因

澳洲註冊營養師劉惠汶及腸胃肝臟科劉紹輝醫生接受訪問時曾指出，一般而言只要排泄功能正常，「其實沒屁放或經常放屁都沒問題。」但若有長期肚痛、便秘或肚瀉問題，就可能是身體的警號，而一般放屁可分為以下3大成因：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 進食速度太快：劉惠汶指，當我們大口吞嚥、邊吃邊飲時，會把食物和空氣一併吞入體内，致胃部容易積集氣體。另外，如進食速度太快，大腦會來不及接收「吃飽」的訊息，讓人不自覺吃過量，飯後可能會打嗝或放屁。因此想減少放屁，可盡量放慢進食速度，以及減少吃香口膠、喝汽水。 進食高纖維、含糖醇食物：豆類、西蘭花、燕麥等纖維含量高食物，及椰菜花、菇菌類、蕃薯等含糖醇食物，因消化需時較長，當食物還未被完全消化時，腸道内細菌會令食物發酵而產生氣體。而常被視爲放屁元兇的蕃薯，正正含有名為「甘露醇」的糖醇。 乳糖不耐症：「乳糖不耐症」患者進食乳製品如牛奶、芝士、乳酪時，因身體缺少乳糖分解酵素，未能消化牛奶製品而腸胃不適。不過乳糖不耐症非敏感症，只是身體未習慣攝取乳製品，可靠控制分量慢慢令身體適應。如初時只飲1/4杯牛奶，待腸胃製造足夠酵素後再增至半杯。

放屁｜5種臭屁味知健康

台灣醫生肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，經常放臭屁的人士要小心，以下5大味道可以反映身體狀況，而當出現「臭腐肉味」及「魚腥味」時就要小心：

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