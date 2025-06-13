腸道健康｜4種屁味測健康 聞到1氣味速求醫 醫生警告：消化系統出事【附屁味測健康指標】
撰文： 黃堯姿
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
- 放屁氣味變化或暗藏健康問題
- 臭腐肉味屁可能是消化系統警訊
- 進食習慣、食物種類影響放屁
【放屁／消化系統／消化問題／腸道疾病】放屁乃是人之常情，但氣味變化可能暗藏健康警號。台灣有醫生指出，放屁如果出現這種氣味，可能是消化系統出問題，建議速求醫找出病因。即使是無聲無味的屁，亦不代表身體無恙，反而與飲食的陋習有關。
放屁｜屁味暗藏健康警訊 出現1氣味應速就醫
台灣大腸直腸外科醫生陳威智在其Facebook專頁發文，指出放屁是人體正常生理現象，但氣味變化可能反映健康問題，不同屁味代表不同健康狀態，與其怕尷尬一味忍住，反而應留意氣味變化，及早發現潛在問題。
以下是4種常見屁味與對應健康狀況：
陳威智提醒，當聞到「腐敗油耗味」時，可能是消化系統出現問題的重要徵兆，建議盡快就醫檢查。此外，放屁頻率突然增加或伴隨其他不適症狀時，也應提高警覺。雖然公共場合放屁可能造成社交困擾，但從健康角度而言，適當排氣反而有助維持腸道健康。
放屁｜醫生拆解3大放屁成因
澳洲註冊營養師劉惠汶及腸胃肝臟科劉紹輝醫生接受訪問時曾指出，一般而言只要排泄功能正常，「其實沒屁放或經常放屁都沒問題。」但若有長期肚痛、便秘或肚瀉問題，就可能是身體的警號，而一般放屁可分為以下3大成因：
放屁｜5種臭屁味知健康
台灣醫生肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，經常放臭屁的人士要小心，以下5大味道可以反映身體狀況，而當出現「臭腐肉味」及「魚腥味」時就要小心：
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