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鄧麗君姪仔｜鄧麗君22歲靚仔姪兒參加韓國選秀節目首曝光　自幼喪父傳當售貨員維生

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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22歲的鄧佳駿是鄧麗君姪仔，最近被發現參加韓國選秀節目！

【一代歌后/鄧麗君/鄧麗君姪仔/韓國選秀節目】一代歌后鄧麗君逝世30年，但歌迷仍會每年為她舉行悼念活動。鄧麗君在家中排第4，有3兄1弟，最為人熟悉的是二哥及三哥，直至最近，鄧麗君二哥鄧長禧的22歲兒子鄧佳駿被網民發現參加韓國選秀節目，鄧麗君的家庭背景才再次引起關注。從鄧佳駿被曝光的照片可見，他長得十分俊俏，走「韓風」路線，但未知歌喉有否遺傅姑姐鄧麗君！

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歌后鄧麗君姪仔｜鄧麗君二哥猝逝遺下幼子鄧佳駿

鄧麗君的二哥鄧長禧於2008年在上海猝逝，有指當時他因為腹主動脈瘤破裂引發失血性休克，送院搶救後不幸逝世，遺下當時只得6歲的兒子鄧佳駿。而鄧長禧生前一直為妹妹推動鄧麗君文教基金會各種活動，亦為妹妹開設主題餐廳。

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歌后鄧麗君姪仔｜鄧麗君三哥證實鄧佳駿參加韓國選秀節目

近日有網民發現，22歲的鄧佳駿參加韓國選秀節目《BOYS PLANE》的第2季《BOYS II PLANET》，並被網民翻出不少生活照，當初網民對此仍半信半疑，但鄧麗君的三哥鄧長富已向台灣媒體證實，參加者正是鄧佳駿，並表示：「是的，佳駿是我五弟鄧長禧的小兒子，基於興趣好玩有去參加該活動，感謝關注。」

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歌后鄧麗君姪仔｜鄧佳駿生活照激似韓國Oppa

隨著參賽消息被證實，有認識鄧佳駿的疑似友人在網上爆料，指他參加選秀節目前在精品專櫃任職售貨員，更有網民分享多張鄧佳駿的生活照，其中一組照片是他穿上咖啡色皮褸配牛仔褲，拿著LV手袋，打扮時尚星味濃，袋上還掛住Melody卡通吊飾，足見童心未泯！

而從其他照片中亦可見，鄧佳駿喜歡韓國偶像風格打扮，每次露面髮型也一絲不茍，而且身材高大、五官清秀，雖然未正式出道，但看起來已極似韓國Oppa，絕對有條件步姑姐後塵加入演藝圈。

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