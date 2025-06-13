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父親節專訪丨20歲傑仔為救人墮坑致半癱　獲百萬捐款仍手術無期慈父停工照顧：希望佢企返起

醫健人物

撰文： 容惠玲

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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【朱煒傑／傑仔／工業意外／父親節／地盤意外】2023年當年18歲的朱煒傑於沙頭角污水廠地盤為救同事，不幸墮坑致半身癱瘓。數年過去，適逢父親節將至，朱父今日接受TOPick電話訪問時，便透露已20歲的傑仔最新情況。

傑仔出院1年近況曝光

朱父受訪時表示，傑仔至今已出院接近1年，目前在家休養，精神及健康均較最初出事時期為佳，令他亦倍感安慰:

他最初在醫院時，是不願意見人，非常負面，但回家的1年中，他似乎已面對到自己的情況，願意見朋友，他已經可以單獨坐輪椅出去見朋友，人亦開心了。

自傑仔出事後，由於身體半癱，朱父便開始停工，成為仔仔的主力照顧者，每天的換衫、洗澡、腳部按摩，甚至「放大便」均由他一手包辦: 

仔仔其實現在已經可以用尿喉自己放小便，但大便則需要我每晚協助，「需要塞藥放大便」，而由於下半身癱瘓，為了幫助血液循環，每天「按腳拉筋」是必需的。

停工照顧不言悔 

雖然朱父說起每日的照顧日程時，是如此輕描淡寫，但每日24小時的貼身照顧，相信箇中辛酸，是外人難以體會。問到他會累嗎? 會否考慮請工人協助自己? 他指目前只有太太一人工作，家中經濟不算鬆動，因此沒有考慮請工人幫手，不過就承認有時亦會有累的時候，但每當看到兒子有些微進步，那些內心的苦悶很快便一掃而空。

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獲百萬捐款仍手術無期

在工業傷亡權益會協助下，傑仔意外後曾獲市民捐款過百萬元，這筆款項原先是希望可幫助當事人可接受新式療法晶片植入手術，以改善癱瘓情況。惟朱父卻透露由於種種原因，手術仍然無期，言談間亦流露了失望之情，不過，他亦再一次十分感謝市民當日的踴躍幫忙，並強調現時暫未需要再募捐。

父親節願望

父親節將至，朱父表示相信可能都是「例牌」出外用膳當慶祝，而他的父親節願望亦是一如以往:

我仲有咩望? 咪望仔仔可以有日企返起身俾我睇！

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事發經過

事發於2023年7月13日，地點為沙頭角污水處理廠地盤，當時年僅18歲的朱煒傑，眼見同事不慎墮深坑，於是在千鈞一髮之間便出手救人，卻不幸地自己亦一同墮坑，最終他因此致下半身癱瘓。意外後，工權會曾為傑仔展開眾籌，曾籌得約百萬元的治療費。

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