乳酪推介2025︱夏日必備12款低脂乳酪 4款高蛋白又好味營養師最愛
撰文： 張沛
發布時間： 55 分鐘前
【乳酪／低脂／無糖／蛋白質／益生菌】夏日必備低脂乳酪降溫消暑！Nutri Life註冊營養師為大家推介2025年最新12款乳酪，低脂、高蛋白更富含益生菌，而且全部無添加糖，適合所有減脂朋友仔！
「Nutri Life智悅營養顧問中心」註冊營養師韓希兒（Ally）向大家推介12款低脂乳酪，每款乳酪最少含有5克蛋白質，近乎等於1隻雞蛋的蛋白質含量；而含有越多蛋白質，就越能夠增加飽肚感，非常適合減肥人士。
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12款低脂乳酪推介名單
（排名不分先後）
1. Emmi 原味低脂乳酪 (100g)
2. Meiji明治 原味低脂乳酪 (135g)
3. Pastoret 原味零脂肪乳酪 (125g)
4. M&S馬莎 活性益生菌脫脂原味乳酪1/3盒 (160g)
5. Anchor安佳 原味希臘式乳酪 (180g)
6. ISEY SKYR 原味冰島乳酪 (170g)
7. Chobani 原味低脂希臘乳酪 (160g)
8. Athina 脫脂希臘乳酪 (150g)
9. Mevgal 零脂肪希臘乳酪 (150g)
10. M&S馬莎 希臘脫脂乳酪 (200g)
11. Kolios 零脂肪希臘乳酪 (150g)
12. Koukakis 零脂肪希臘乳酪 (150g)
營養師最推4款乳酪
Ally表示，在以上12款推介中，最喜愛並認為最好味的牌子分別是：
1. 【Chobani 希臘式乳酪】營養師讀書時最愛！
2. 【Anchor 原味希臘式乳酪】有奶香味！
3. 【Ísey 原味冰島乳酪】濃厚夠飽肚！
4. 【Koukakis 零脂肪希臘乳酪】不會太酸，容易入口！
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內容獲「eat.well.nutrition」授權轉載。
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