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改造劏房︱內地留學生蝸居殯儀區65呎劏房　嘆租金昂貴落手改造晒成果圖

家事百科

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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內地留學生來港讀書，感嘆香港租金昂貴。

【內地留學生/租金/生活成本/劏房】香港租金及生活成本高昂，不至港人連內地留學生都叫苦連天！近日，一名內地留學生於小紅書平台發文，對香港高昂物價表達不滿，直言香港租金令人咋舌，更稱「對香港已經嚴重祛魅了」。隨後，該生分享了對僅6平方米(約65呎)的狹小劏房的改造經歷，相關帖文引發網民廣泛討論，眾人紛紛為其提供節省開支的建議。

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​內地留學生︱感慨香港租金性價比低​

該名內地男留學生以「對香港已經嚴重祛魅了」為題在小紅書發表內容，傾訴在港生活面臨的困境，直言香港物價高得離譜。他將香港與深圳的租金進行對比，無奈表示：「我目前所支付的租金，在深圳完全能夠租到一套三房一廳的住房。」 這番言論，真切道出許多在港留學生面對高昂生活成本時的無奈心境。

他表示28元3盒藍霉已經是比較便宜的價格。(小紅書照片)

​​內地留學生︱改造65呎劏房

面對高昂租金，該留學生並未消極對待，而是積極嘗試改善居住環境。其再次發布的帖文，詳細分享了對65呎劏房的改造成果。令人驚喜的是，經過精心布置與設計，原本狹窄的空間煥然一新，變得寬敞舒適，該生甚至感嘆 「六平米的空間好像用不完」。改造過程中展現出的巧妙構思與創新設計，成功吸引大量網民關注。

​​內地留學生︱改造65呎劏房後的照片

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​​內地留學生︱​網民熱烈討論分享多元省錢攻略​

由於劏房狹窄沒有廚房，所以連煲水都成問題，男生只能買樽裝水喝，他說:「十幾塊一瓶的礦泉水（1.25L），我一天能喝完兩瓶，還是沒跑步的情況下，估計開始跑步之後一天能喝一百塊的水。」眾多熱心網民紛紛分享各類節省生活開支的方法。有網民推薦周邊性價比高的購物場所：「若就讀於理工大學，可前往寶其利街的小超市採購，飲用水價格相對較低「從理工大學宿舍方向出發，惠康超市旁有家興超市，該超市門口售賣的 700ml 瓶裝水僅需 2 元」、「屈臣氏對面的民旺、寶源兩家盒飯店鋪，雙菜套餐價格均在 30 元以下 」。

這飯40元，震驚了留學生。(小紅書照片)

​在住宿選擇方面，網民觀點不一。部分網民建議：「若不介意較長的通勤時間，就讀理工大學的學生可考慮租住深圳羅湖區域」，但也有網民持反對意見，認為「時間成本同樣重要」，並指出許多香港居民寧願支付更高租金，也不願選擇距離較遠的住所，同時強調「深圳便於往返香港的區域，房租也並非如想象中低廉。」

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