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女神配對計劃︱Babyface施混身解數向梁敏示愛　東張女神Maggie被感動：你靚仔咗

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

Babyface現身《女神配對計劃》向「東張女神」梁敏巧示愛。

【女神配對計劃 / Babyface / 梁敏巧 / 東張女神】TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》由「金牌媒人」林盛斌（Bob）任主持，為TVB五位單身女神葉蒨文（Sophie）李芷晴（Stephanie）關嘉敏（Carman）梁敏巧（Maggie）羅毓儀（Yuki）招親搵男友。

《女神配對計劃》在上周日（6月8日）首播後成功造成話題，而經過第一集上半場海選後，葉蒨文及關嘉敏的三個心動名額經已額滿，羅毓儀只選中一位參加者，可是梁敏巧及李芷晴（Stephanie）依然未揀到「啱心水」男士入選。

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《女神配對計劃》

女神配對計劃︱可「踢走」現有陣營成員

在後晚（6月15日）播出《女神配對計劃》第二集，追加海選的「隱藏」條件，就是五位女神即使三個名額全滿，仍有權利可選「踢走」現有陣營中的其中一員、去接納令其更心動的新成員，令事件再添變數。對此，向來敢言的葉蒨文笑言：「我覺得呢個賽制有啲癲。如果後面有更加好嘅選擇，我係會換嘅！」

新一集出場的參賽者有年薪過百萬的醫美集團太子爺、年薪過百萬的沉穩律師、運動健將、十優醫生、KOL、純真可愛小鮮肉、動靜皆宜兼極度怕醜的金融分析師、來自烏茲別克的超高型男及西裝連鎖店老闆等，並有一直苦苦追求「東張女神」Maggie的Babyface

其實在上周《女神配對計劃》節目尾已預告Babyface會登場，連花生團的森美及戴祖儀也表示期待，森美稱：「睇吓監製夠唔夠膽畀Babyface入。」戴祖儀表示：「我願意用自己條鏈畀佢入去追Maggie。」

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女神配對計劃︱Babyface發功向梁敏巧示愛

報稱現職KOL、年薪超過36萬元的Babyface還未「開幕」已先聲奪人，他向Maggie示愛：「唱歌搞笑我專長，你肯揀我你實變強」；眼見Maggie不懂反應，向來敢作敢為的Sophie即爽快幫忙撳燈令Babyface有出場表白機會。為贏得苦戀已久的女神芳心，Babyface使出爆笑冧招女神：派心、唱情歌、耍拳及Ironman式示愛。

首先，Babyface一見到Maggie，即出奇不意向女方大送「心心」；之後，自稱偶爾會獲邀登台唱歌搞氣氛的Babyface，按主持阿Bob要求獻唱飲歌《黑玻璃》，雖然全程甩beat兼與原作有頗大出入，但Babyface依然唱得投入，還將最後一句歌詞改為「情路背後藏～Maggie」，配以自信滿滿的情深眼神，相當啜核。

為向Maggie展示Man爆一面，Babyface即席表演拳擊，透過鏡頭都能感受到超強掌風，令全場女神為之驚艷。最後，被Maggie要求行到其面前作「霸道總裁式」示愛的Babyface，先來一招靜止時間長達半分鐘的Ironman式招牌動作、配以有力眼神向Maggie展示超強愛意。

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女神配對計劃︱東張女神Maggie被感動

雖然以上四招數明顯搞笑成份居多，但據悉最後Babyface出第五招，以此出奇不意的終極大絕令現場所有女神、阿Bob、甚至花生團都大為感動，近距離直擊「Babyface大絕」的葉蒨文驚嘆：「好真心呀！我好近距離見到佢嘅眼神。」羅毓儀：「佢呢吓好Man呀！」

就連當事人Maggie亦坦言被感動，並大讚今次再見Babyface，感覺對方各方面都進步不少：「我覺得Babyface由內到外都進步咗好多，你靚仔咗。」究竟Babyface的誠意、創意及出奇不意最終能否打動女神Maggie？

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