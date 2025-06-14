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乘機體驗｜國泰航空點叫DIY「專屬飲品」味道似1物　女乘客大讚：自我升級機艙用餐體驗

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撰文： 王月明

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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國泰航空點叫DIY「專屬飲品」味道似1物，女乘客大讚：自我升級機艙用餐體驗。

航空公司通常會為航班乘客提供飲品及餐食服務，乘客可根據機組備餐情況點叫想喝得飲品，例如咖啡、果汁、茶水等。

近日，有乘搭國泰航空的乘客在Threads發帖，分享自己乘搭飛機時，鼓起勇氣向空姐要了一杯DIY的「專屬飲品」，她分享按照這個配方混合而成的口味與1款飲料十分相似；帖文引來不少網民分享自己的「獨家配方」。

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乘機體驗｜點叫「專屬飲品」味道似蘋果醋

樓主日前乘搭國泰航空的航班，在飛機上鼓起勇氣讓空姐為自己調製了1杯「專屬飲料-Apple Spritzer」，即「50%蘋果汁+50%雪碧」；該混合飲品的口味與「天地壹號」的蘋果醋飲品相似。

樓主直言特製的「專屬飲料」是一次「自我升級機艙用餐體驗」的經歷，不過她擔心這樣會麻煩到空中服務人員而被以「壞臉色」相待，故「唔敢成日叫」。

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乘機體驗｜網民紛晒飲品「獨家配方」

帖文引起網民熱議，紛紛晒出自己搭飛機時點叫飲品的「獨家配方」，「我上次叫咗杯Vodka（伏特加）加橙汁都幾好飲，只不過係要啲時間」、「Gin and tonic（金酒+湯力水）」、「我次次都叫一杯蘋果汁+一杯sparling water（有氣礦泉水）自己mix」、「我係蘋果汁溝白酒」、「可以試下lime vodka（萊姆伏特加）」、「或者叫杯蘋果（汁），再要雪碧自己溝」、「唔使咁卑微」；更有疑似空姐的網民回應稱無需擔心麻煩他人，「只要要禮貌，我哋都好樂意的」。

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