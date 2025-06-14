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家居風水｜壓力大與住屋有關？　風水師揭5種家居布局是大忌　樓底低放1物化解

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

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壓力大與住屋有關？風水師揭5大家居布局是大忌！

【風水禁忌/家居風水/家居布局/家居裝修】很多港人都深信風水玄學，對事業、財運、健康等有重要影響，想提升個人運勢，不妨從家宅風水入手！台灣命理師湯鎮瑋最近分享了5個最容易造成壓力的家居風水布局，原來「空氣流通」竟是關鍵因素！

家居風水︱5大居家風水格局

台灣命理師湯鎮瑋曾於個人YouTube頻道拍片分享，拆解5大家居風水格局，大家可以檢查一下有沒有以下格局！

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1. 樓底太低

湯鎮瑋老師認為，室內樓底的最佳高度為3.2米，最低也不應低於2.6米，尤其客廳及玄關的樓底要夠高。從風水學角度來看，所謂「明廳暗房」，客廳應比其他房間寬敞，才能確保居住者的運勢順暢，讓身心得以舒展，不受壓抑。

如果房子樓底偏低，可擺放壁燈或座地燈，並將光源向上照射，以提升空間的通透感，達到化解壓力的作用。

2. 窄長型格局

窄長型單位的中央區域通常採光不足，而家裡的中央區域是太極方位的所在之處，採光不佳會影響到運勢。

另外，單位的中央位置正好是廁所、樓梯或廚房，容易影響居住者的運勢，例如莫名受古怪的事影響，或付出努力也難以得到回報。

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3.空氣不流通

理想的居家格局應確保每個空間都有對外窗，尤其是客廳，採光充足很重要。如果沒有窗口，陽光無法照射入屋，導致室內潮濕陰暗、空氣不流通，會阻礙居住者的事業發展及家庭和諧。另外，如果家中的雜物亂放，也會導致氣場不佳，影響運勢。

4.房子沒靠山、位置突兀

若社區中的某幢房子因加建樓層而顯得突兀，或是低矮的建築群中獨自高聳，形成孤立無援的風水格局，使貴人難以接近，影響居住者的運勢與人際關係。

5.重點位置有樑柱

房屋的穩固離不開樑柱的支撐，但風水上應避免大門正上方有樑，否則進門時容易產生壓迫感。另外，客廳若有過大的樑柱，也可能影響氣場，讓居住者感到壓力。若無法避免，建議在樑柱下擺放鏡面元素或利用間接照明來化解煞氣。

此外，財位、爐灶、床、書桌等重要區域最好避開樑柱，以免對財運、健康或事業產生負面影響。若無法調整格局，可在樑柱上擺放「風水文公尺」，以助於化解不良風水影響。

內容獲「湯鎮瑋老師」授權轉載。

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