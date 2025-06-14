染髮安全丨20歲女生頻繁染髮　致全身出紫斑屙啡尿求醫證患「腎炎」

【染髮安全／紫斑／腎炎】染髮注意！內地一名20歲女生因熱愛新潮打扮，於是連續兩年每月不斷頻繁染髮轉色，致皮膚出現密密麻麻的紫色斑點，而且短短一周便蔓延全身，尿液亦變成咖啡色，最終求醫證實患上「紫癜性腎炎」，需要剃光頭進行治療。

綜合內媒報導，杭州年僅20歲的小琳（化名）因為喜歡模仿偶像同款髮型，而且為了避免甩色，她不僅在洗髮時進行專門的護色、護髮，還堅持每月補染髮根並更換新的髮色，這樣頻繁染髮持續了將近兩年。

直至今年5月，小琳於染髮後的第三天，卻突然發現雙腿出現密密麻麻的紫色斑點，她最初原以為只是普通蚊蟲叮咬，沒有在意。但短短一周內，紫斑卻迅速蔓延至全身，她甚至出現腹痛、關節腫痛等症狀，上廁所時尿液也呈現咖啡色。她再驚覺情況嚴重，於是慌忙求醫。

經當地醫院檢查，小琳證實患上「紫癜性腎炎」，估計是染髮物質致免疫複合物在腎小球沉積而引發炎症。為了治療病情，她必須將頭髮剃光。經過四週的治療，紫癜逐漸消退，尿蛋白指標也明顯好轉。

小琳出院時醫生亦向她再三叮囑，今後務必遠離染髮劑，且每月需要進行生化和尿常規複查。醫生同時提醒，若染髮後出現頭皮紅腫、呼吸困難、全身皮疹等症狀，應立即用清水徹底沖洗頭髮，口服抗組胺藥物，同時撥打急救電話或就近就醫，避免拖延引發過敏性休克。

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染髮安全｜醫生教染髮避開這2個顔色

台灣外科醫生江坤俊曾建議，染髮時應避開深褐色跟黑色，因為深色染劑含有較多對苯二胺（PPD），且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬。除了PPD較多外，深色染劑的重金屬含量通常也比較高，因此建議盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少接觸PPD及重金屬。

染髮安全｜7招減少染髮傷害

本港皮膚科專科醫生胡惠福就長期染髮習慣，提出7招減少染髮帶來的傷害：

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染髮安全｜5大建議降低染髮傷害

世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症學會組織曾進行分析，現時未有實質研究報告顯示經常染髮會致癌，但仍有機會對髮質造成傷害，故此給予5大建議，有助把染髮傷害降到最低：

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