移民英國｜移英港人街頭驚險遇扒手　iPhone被偷竟遭「嫌棄」主動歸還

【移民英國/移英港人/手機被偷/防盜技巧】在熙來攘往的街頭，扒手如幽靈般伺機而動，讓人防不勝防。近日，一名移居英國的香港人在社交平台分享，在街頭行走時被偷iPhone，正當樓主尋找小偷時，一名疑似小偷的男子竟主動歸還手機，事件令網民直呼︰「不可思議！」

▲ 有移英港人在街頭被偷iPhone。（iStock圖片）

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移英港人｜手機放風褸口袋瞬間被偷

一名移英港人近日在Threads分享被偷手機的經歷，指平時習慣將手機放在風褸口袋，並會用手遮擋或緊握手機，以防被扒手盯上。然而，事發當天，樓主拿著麥當勞外賣，邊吃薯條邊趕路，無暇顧及口袋，突然感覺風褸袋變輕，伸手一摸，赫然發現手機不翼而飛，「再摸一摸，電話真係冇咗！」樓主立即回頭，試圖在人群中尋找小偷，但茫茫人海，哪裏找得到可疑人物？

移英港人｜小偷主動歸還手機

正當樓主四處張望之際，站在身旁的一名男子突然遞上手機，並指着前方一名路人，示意是那人偷了手機。樓主對此半信半疑，直言：「我唔信佢，覺得佢可能就係小偷！」樓主推測，對方得手後發現是一部iPhone 12 Mini，「可能佢見到我部電話都唔開胃」，於是乾脆將手機物歸原主。雖然心存疑慮，但手機失而復得，樓主也沒有繼續追究。

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移英港人｜網民分享防盜妙招

iPhone被偷最終失而復得的事，引發網民熱烈討論，不少人分享了在海外生活的防盜心得。一位網民提到，移居英國後養成了佩戴腰包的習慣，並將腰包放在前側，拉鏈朝內，再用衣服遮蓋腰包帶。雖然外觀「核突啲」，但防盜效果顯著，多次前往歐洲均未遇扒手。

這位網民還引用某KOL的建議，強調在公眾地方應養成「背靠牆壁再拿手機出來看」的習慣，儘管該KOL的說法備受爭議，但這一防盜技巧得到不少認同。若沒有腰包，網民建議選擇有內部拉鏈袋的衣物，將手機等貴重物品妥善收納。

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