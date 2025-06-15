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校園直擊｜港澳信義會明道小學生謝親恩　頒發獎狀+奉茶感謝爸爸的愛

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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港澳信義會明道小學生謝親思，舉行父親節活動。

港澳信義會明道小學/校園直擊】為迎接父親節來臨，並響應教育局「孝行天下——全心傳孝動起來」活動，港澳信義會明道小學於近日舉辦父親節感恩活動，旨在弘揚孝道，培養學生感恩的心，並促進親子間的情感交流。

活動當日，老師首先帶領學生參與趣味小遊戲，從中讓學生理解家人為家庭付出的辛勞和愛心；隨後，學生親手撰寫「You are my Hero」獎狀給爸爸或主要照顧者，以表達感激之情。此外，學校向全體學生派發「孝親茶」茶包，鼓勵學生回家向父親奉茶，以表達對父親的感謝與敬意。 

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學生們在老師的指導下，學習奉茶禮儀，並親手撰寫獎狀，寫下對父親及家人的敬愛。學校深信，父親在家庭中扮演着重要角色，默默付出無私的愛，希望透過此活動，讓學生學會珍惜與感恩，並促進親子間的互動與理解。

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學生反應熱烈，紛紛表示期待回家為父親奉上一杯暖茶，親口說出感謝。家長亦對活動表示支持，認為這不僅是溫馨的節日體驗，更是孩子成長中難能可貴的品德教育。 家長及學生均踴躍地在網上平台分享孩子向家人奉茶的片段或相片，畫面溫馨感人。

學校一直致力推動品德教育，未來將繼續舉辦多元化活動，教導學生關愛家人、回饋社會。 

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