校園直擊︱保良局黃永樹小學兵分三路　探訪劏房戶/長者/清潔工學習關懷他人

【保良局黃永樹小學/校園直擊】保良局黃永樹小學六年級學生早前展開「社區友善考察活動」，分組探訪荃灣區清潔工、旺角區劏房街坊及觀塘區長者居所。學生們透過親身體驗不同社群的生活日常，不僅學習關愛他人，更深刻反思自身所擁有的幸福。這項活動不僅讓學生踏出舒適圈，更讓他們獲得許多深刻體悟，甚至引發對現有生活的深入思考。

▲ 學生走進垃圾站實作，親身感受清潔工辛勞。

荃灣組：走進垃圾站實作 親身感受清潔工辛勞

在荃灣區，學生們戴上口罩後便跟隨清潔工人實地工作，協助清理街道及垃圾站。帶隊的社工表示：「同學們表現得相當積極，完全不怕骯髒，願意近距離接觸清潔工友，真誠了解他們的工作內容。」過程中，有學生表示：「原來清潔工每天要處理這麼大量的垃圾，還必須長期忍受難聞的異味，工作實在非常辛苦。」另一位同學則補充道：「他們不但要在密閉的空間工作，還要承受市民的投訴告和排斥，為了賺錢不惜每星期工作六天，使身體疲勞和手腳酸痛，真是辛苦和可憐。」

最新影片

▲ 學生深入探訪劏房戶，重新思考貧窮議題。

旺角組：深入探訪劏房戶 重新思考貧窮議題

旺角區的學生們實地走訪劏房家庭，近距離觀察住戶在極其狹窄的居住環境中的生活情況。學生們親眼見證劏房家庭如何在不足30平方呎的狹小空間裏，完成煮食、做功課和就寢等日常活動。有同學不禁感嘆：「在這個空間裡，連三個人都會互相碰撞，實在很難想像一家四口要怎麼生活？」經過與劏房住戶面對面交流後，學生們徹底打破了對貧窮的刻板印象，理解到許多時候是環境所迫。有同學深刻反思：「我明白到劏房住戶在生活中諸多不便，政府應為他們增設更多設施和福利。」

▲ 學生深入探訪劏房戶，重新思考貧窮議題。

觀塘組：模擬長者生活 用互動傳遞溫暖關懷

觀塘組的學生們有的穿上特製重力背心，有的戴上模擬視力模糊的眼鏡和關節不靈活的手套，親身體驗長者在日常生活中的種種不便。透過嘗試完成扣鈕扣、倒水和讀報等簡單動作，學生們深刻感受到長者因身體機能衰退所面臨的困難。參加體驗的同學坦言：「現在終於明白為什麼公公婆婆做事總是慢條斯理了。」而在與長者們的互動中，學生們發現即使是簡單的聊天陪伴，也能讓長輩們眉開眼笑。也有同學感慨地說：「這次活動令我印象最深的是長者戶外體驗，因為使我可以從長者視覺感受他們日常的不便和辛苦，更啟發了我要多多關心和體諒身邊人的需要，要學會尊重別人。」

▲ 學生戴上模擬視力模糊的眼鏡和關節不靈活的手套，親身體驗長者在日常生活中的種種不便。

落實保良精神

這次活動帶領學生走出舒適圈，親身了解社會不同群體的生活。活動前，同學們響應老師呼籲，主動募集食物和生活用品，以實際行動表達對基層人士的關懷。許多同學在活動後深刻反思，發現自己原來如此幸福，更應懂得知足感恩，並主動幫助他人。「真正的教育常在課堂之外！這些真實體悟，正是課本學不到的生命教育。」陳校長強調，學校希望透過這類活動實踐「保良精神」，讓學生學會珍惜、培養同理心，使這份精神在校園扎根茁壯，培育出心繫社會、勇於承擔的年輕一代。他更補充：「我們想培養的不只是成績優秀的學生，更是有社會責任感的未來公民。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5