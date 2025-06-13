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東張西望｜惡鄰居「壞事做盡」狂踢鐵閘淋紅油　大鬧房署滋擾公屋鄰居苦不堪言

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撰文： 文體藝online

發布時間： 48 分鐘前

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惡鄰居「壞事做盡」狂踢鐵閘淋紅油，大鬧房署滋擾公屋鄰居苦不堪言。

【東張西望 / 惡鄰居 / 公屋】早前一段有關公屋住戶「不滿房署職員家訪跑空稱要收樓」大鬧房署的影片在網絡瘋傳，不過並未交代事件具體發生原因引起網民議論紛紛，而昨日（12日）一集的《東張西望》這報道了此事，原來另有內情。

這名居住在公屋的「惡鄰居」在苦主的單位大門淋紅油，還曾破壞公物、踢鐵閘、跟蹤拍片、辱罵保安、恐嚇縱火等，令居民人心惶惶，房署派職員了解也被罵得狗血淋頭。

東張西望｜「敲腳婆婆」雨傘無差別攻擊小朋友　另有多種怪行為滋擾鄰里街坊

東張西望｜狂罵鄰居小朋友被嚇至不敢外出

苦主李先生向《東張西望》投訴稱受到惡鄰居的騷擾。事源住在同幢大廈的陳太去年與惡鄰居發生口角，陳太一家人準備出門食飯，惡鄰居便出來罵他們，小朋友還被嚇哭；陳太致電李先生後他上門了解情況，亦遭到辱罵；兩人便因此「結下樑子」。

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李先生上月與朋友外出吃飯時與惡鄰居「撞到正」，雙方先爆發口角後開始動武，最後更有警方介入處理。而苦主陳太則表示，惡鄰居曾經走到她單位門口自言自語，又踢大門鐵閘，屋內的小朋友因此還受到了驚嚇，不敢出門。

東張西望｜踢鄰居鐵閘淋紅油　恐嚇縱火

而後惡鄰居更不止一次在鄰居的單位大門上淋油漆，甚至「毫不畏懼」後果，將自己的行為發布至網絡示威：「我已經登咗TVB話畀人挺我係邊個，係啊，係我噴紅油㗎，差人都知㗎」。

而即使她因此曾被警方拘捕也毫無悔意，揚言「呢度隨時會火燭」，恐嚇縱火令街坊人心惶惶，紛紛安裝閉路電視自保；房署職員對她連續3日進行家訪，惡鄰居都不在家，後職員表示要「收樓」，把她惹怒，所以她事後到房署「大鬧一場」。

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東張西望｜被扣15分但未發遷出通知書

《東張》主持廖倬竩到惡鄰居單位門口訪問她為什麼要騷擾其他鄰居，對方言語不友善回應道：「係啊，點啊？我嚟緊咪上法庭囉」；問及為何要噴紅油，她則表示「佢唔淋油，就係要淋油先唔上嚟，就係咁簡單」，並指與李先生發生肢體衝突是對方先大打出手。

房署回覆《東張西望》查詢表示，惡鄰居因毀壞公物被扣15分，但沒有進行家訪，亦沒有發出遷出通知書。

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