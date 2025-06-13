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大角咀倫常慘案丨7旬父壓力過大涉扼斃32歲精神病女兒　稱女兒阻「屙夜尿」成最後一根稻草

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【精神病／海富苑／海韻閣／謀殺】2022年旺角海富苑發生家庭倫常慘劇，一名七旬漢於凌晨時分徒手扼斃32歲的女兒。案件昨（12日）在高院開審，涉案老父否認謀殺罪，表示事發前已忍受了女兒好幾年，當夜因被阻「屙夜尿」成最後一根稻草，又曾慨嘆「我對住個女太大壓力，先至摙死佢」。

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報稱任職保安員、現年74歲的被告陳桂生，被指控於2022年3月7日，在香港謀殺排行第2的女兒陳杏詩。控方案情指，被告和女子羅仕英於1986年結婚，育有3名子女，一家多年來居於涉案的旺角海富苑海韻閣一個單位。案發前長子和幼女已先後搬離單位，而被告則於2018年離婚，亦一度搬離上址，至2021年才再搬回涉案單位。曾任侍應的死者陳杏詩自2016年被解僱後，便一直無業待家，並於2017、2018年左右，被診斷出患有自閉症、強迫症、亞氏保加症、躁鬱症等病症。

阻「屙夜尿」成最後稻草

被告和女兒同住期間，據了解，2人常為家中瑣事如清潔、洗碗碟等爭拗，亦曾有肢體衝突，曾6次驚動警方到場，不過未有人因此被檢控。事發於2022年3月7日凌晨4時許，當時只有被告跟女兒獨處，被告因被女兒阻去廁所，於是氣忿下徒手「摙死」死者。被告行兇後，向前妻發送訊息，分別稱「我殺死亞詩」和「我已殺死亞詩」，之後於2個小時後再致電前妻，指女兒不准他使用廁所，因此殺死女兒。被告行兇被捕後，曾向警員稱:

我對住個女太大壓力，先至摙死佢。

被告又向警員表示，與死者關係一向欠佳，兩人常因瑣碎事爭吵。案發日凌晨，女兒除了阻他如廁外，之後又大聲喝罵他接近2小時，以及用雨傘對他施襲，打了他8至10下，不過當時他未有反擊，僅叫女兒不要打他。

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思考1小時決定殺死女兒

至凌晨3時許，兩人分別返回自己的房間，被告之後在房內思考1小時，最終決定殺死女兒。他表示，過去數年一直飽受女兒對自己的指責動粗，亦曾萌生殺死女兒念頭，最終因案發前的事件成「最後一根稻草」，指自己已經忍無可忍。

他因此行入女兒房間，並坐在她身上令她動彈不得，然後用兩手緊握女兒喉嚨約10分鐘，期間對方曾掙扎表示「我唔敢啦」，不過被告沒有鬆手，一直至女兒沒有呼吸。

同場加映：成人自閉症5大特徵

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健康問題 謀殺 海富苑 強迫症 亞氏保加症 自閉症 躁鬱症

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